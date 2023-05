Comment cuisiner des fruits trop mûrs ou des épluchures?

7 kg. C'est en moyenne ce que chaque Français jette en fruits et légumes abîmés à la poubelle chaque année. Une pomme flétrie, une banane à la peau norcie, des fraises trop mûres… Ces fruits gâtés finissent le plus souvent à la poubelle. Pas chez Stéphanie Faustin. Cette Niçoise auteure d'une collection "Les fruits zéro déchet", s'est lancée depuis 2015 dans la lutte contre le gaspillage et les déchets. Après la banane et la pomme "zéro déchet", elle a concocté un nouveau livre de recettes "Les fruits rouges zéro déchet" qui vient de paraître.

On lui a demandé de nous partager quelques recettes et astuces pour ne rien gâcher.

Fruits rouges: tout peut servir

"Dans les fruits rouges, on peut tout utiliser en cuisine, à condition d'acheter bio, prévient Stéphanie Faustin. C'est plus cher, mais il y des choses dont on peut tirer parti." Par exemple, détaille-t-elle: "les pédoncules de fraises, sur lesquels un peu de chair reste toujours attachée, peuvent être utilisés en gelée, pour aromatiser de l'eau ou faire des sirops. Quant aux tiges de cerises, elles peuvent parfumer des tisanes."

L'astuce: plutôt que de jeter vos noyaux de cerises, ils peuvent vous servir, une fois nettoyés. "En billes de drainage au fond des pots de vos plantes ou encore, détaille Stéphanie Faustin, glissés dans un pochon, ils feront des balles anti-stress".

Si vos fraises, framboises, myrtilles ou cerises sont trop mûres, comment les utiliser pour ne pas les jeter? "Elles peuvent se consommer en glace ou en pancakes."

Pancakes aux fruits rouges

Pour 8 à 10 pancakes

2 poignées de fruits rouges bien mûrs

100 g de farine de blés anciens T80

15g de fécule

10 g de sucre de canne complet

1 belle pincée de bicarbonate de soude alimentaire

1 c à soupe d'huile douce adaptée à la cuisson

20 cl de lait végétal (sans sucres ajoutés)

1 c à café de jus de citron ou de vinaigre de cidre

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 15 minutes

Coupez en morceaux les fruits qui seraient un peu gros: framboises, fraises et mûres notamment.

Dans un saladier, mélangez au fouet la farine, la fécule le sucre et le bicarbonate.

Ajoutez l'huile et le lait, puis le jus de citron ou le vinaigre, mélangez de nouveau.

Dans une crêpière bien chaude légèrement huilée, déposez de petits tas de pâte.

A la surface de la pâte, disposez quelques petits fruits rouges et faites cuire à feu moyen pendant environ 2 minutes, ou jusqu'à ce que des bulles se forment, avant de retourner les pancakes et de poursuivre la cuisson quelques instants supplémentaires.

Bananes trop mûres: préparer une glace maison

Vous avez des bananes à la peau un peu trop noircie? Vous pouvez préparer une glace à la banane.

"Nul besoin de sorbetière et un seul ingrédient peu suffire. Une fois congelée puis mixée, celle-ci se transforme en délicieuse crème glacée onctueuse et savoureuse", explique l'auteure.

Glace à la banane

Pour 1 personne

1 grosse banane bien mûre

Assortiments au choix: pépites de chocolats ou fruits frais

Préparation: 5 minutes

Congélation: au moins 2 heures

Epluchez et tranchez la banane. Congelez les tranches pendant au moins 2 heures, en prenant soin qu'elles ne se collent pas entre elles.

Quand les tranches ont bien durci, sortez-les du congélateur et mixez-les.

Ajoutez un assortiment et dégustez sans attendre.

A noter: la glace ne doit pas être recongelée. Elle se déguste dès sa réalisation.

L'astuce: Si vous ne savez pas quoi faire de vos peaux de bananes (bio), elles peuvent servir en dehors de la cuisine. "C'est un bon fertilisant qui peut donc être mis dans le sol, si on a un jardin."

Pommes: épluchures et trognons en sirop

Les pommes se gâtent facilement. Il suffit d'un petit coup sur le fruit. "Si un petit bout est pourri, il suffit de l'enlever, le reste est toujours bon à consommer." Et quand les pommes sont toutes flétries? "On peut les faire en compote. Ou préparer une tarte aux pommes sur lit de compote, en tapissant le fond de la tarte de la compote et en mettant les pommes moins abîmées en tranche dessus."

Pour ceux qui consomment des pommes bio, Stéphanie Faustin propose une recette originale à base d'épluchures et de trognons. "A consommer comme un sirop classique, pour imbiber un gâteau, napper un dessert…"

Sirop d'épluchures et de trognons de pommes

Pour environ 30 cl

250 g d'épluchures et trognons de pommes

250 g de sucre de canne blond

50 cl d'eau

1 giclée de citron

3 cm de gingembre en fines lamelles

Préparation: 5 minutes

Cuisson: 35 minutes

Mettez tous les ingrédients dans une casserole et portez à ébullition.

Baissez ensuite un peu le feu et faites mijoter à petits bouillons pendant environ 30 minutes.

Le liquide doit devenir sirupeux, se concentrer, les fruits deviennent confits, plus brillants.

Retirez du feu, filtrez en pressant les fruits pour en extraire le jus. Mettez en bouteille et laissez refroidir avant d'entreposer au frais. Se conserve ainsi environ 2 mois.

Pour en savoir +

Fraises, myrtilles, framboises, cerises, mûres, cassis et groseilles. Autour de ces 7 fruits rouges, Stéphanie Faustin propose 25 recettes, dans son livre "Fruits rouges zéro déchet", éditions Rue de l'Echiquier, qui vient de sortir.

Les livres

Le blog Un Pas Plus Vert

Facebook, Instagram, Tipeee