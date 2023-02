Vous recherchez un emploi pour cet été? Il y a 200 postes à pourvoir ce jeudi au Fairmont Monte-Carlo

Aujourd’hui, le Fairmont Monte Carlo organise une journée de recrutement dans le Grand Salon pour compléter les équipes de cet hôtel emblématique. L’établissement se situe au cœur de Monte Carlo, à quelques pas des plages du Larvotto et du Casino, surplombant le virage le plus célèbre du circuit pendant le Grand Prix de Formule 1.

Plus de 200 postes à pourvoir

Organisée de 9h à 18h, plus de 200 postes sont à pourvoir en restauration, en hébergement et dans les fonctions supports.

Vous pourrez ainsi:

- Vivre les plus grands événements de la Principauté au cœur de l’action : le Rolex Monte Carlo Masters, le Grand Prix Electrique, mais aussi le Grand Prix de F1, la saison estivale et le Monaco Yacht Show.

- Participer au service des restaurants et des cuisines de l’hôtel, sur le rooftop à l’Horizon, au Lobby Lounge ou au sein de marques internationales telles que Nobu ou Nikki Beach.

- Compléter l’offre bien-être de l’hôtel au sein du nouveau Spa La Vallée, de la salle de fitness avec vue sur le virage ou encore la piscine rooftop ouverte toute l’année.

- Préparer l’arrivée des clients venus du monde entier dans l’une des 596 chambres, de la remise des clés à leur départ pour leur faire vivre des moments d’exception.

- Soutenir et organiser les plus beaux événements organisés pendant l’année.

Plus d’infos: https://careers.accor.com/fr/fr/ga-monaco ou par email: fmc.recrutement@fairmont.com