Moins de livres, plus aucune craie, surveillance en temps réel... Le collège numérique débarque à Monaco

Y a-t-il une rupture totale avec l’école traditionnelle?

Si vous n’avez pas d’enfant scolarisé au collège, il est possible que vous ayez, comme l’auteur de ses lignes, l’impression d’être entré dans la quatrième dimension à la lecture de ces lignes.

Un collège numérique, avec des tableaux connectés aux ordinateurs des élèves, et des manuels dématérialisés: on peut avoir le sentiment qu’il ne reste pas grand-chose de l’école de notre enfance.

Mais Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, est très claire: "On écrit toujours, on utilise des manuels et des livres. Quand on lit Racine ou Corneille, on manipule des livres. Le numérique est un outil supplémentaire, mais il n’est pas question de balayer livres, papier et crayons. Il faut être ancré dans la modernité, et cet outil le permet."

Reste que, vu de l’extérieur, l’utilisation centrale de ce nouvel outil semble véritablement disruptive. Ce pourrait aussi être l’impression des parents face à ce déploiement et à ces changements.

Pour éviter cela, le conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario, a insisté sur le fait que "parents, professeurs et élèves ont été associés à la démarche depuis le début du projet pour que leurs besoins soient pleinement pris en compte. Pour réussir la prise en main de ces équipements et une montée en compétences dans la durée, un accompagnement sur-mesure a été mis en place".

Des visioconférences avant la Toussaint ont permis de présenter ce plan "Collège numérique", et deux soirées "portes ouvertes" seront organisées à partir de décembre, pour présenter la réalité de ce nouveau système.