"La réussite passe par le développement personnel": la Jeune chambre économique de Monaco dévoile ses objectifs pour 2023

"C’est en façonnant le leader aujourd’hui que l’on peut créer le monde meilleur de demain." Le credo de la Jeune chambre économique de Monaco donne des ailes et l’envie de se dépasser. C’est pour cette raison que la toute nouvelle présidente de la JCEM, Marie-Gisèle Fringant Pedrozo, aime, à l’image d’un mantra, le répéter. Elle s’en inspire chaque jour pour mettre en œuvre ses projets pour l’année. Parmi eux, ceux portés à l’international bien sûr mais également les projets qui émergent par la toute nouvelle organisation de la structure, à savoir la mise en place de nouveaux pôles d’action.

La Graine d’entreprise

Les pôles d’action de la JCEM ont été revus par les membres qui ont profité de la crise sanitaire pour prendre le temps de poser les choses et les orchestrer. De deux, la JCE passe à quatre nouveaux pôles, "en n’oubliant jamais le développement personnel. Sans lui, rien ne se construit. C’est notre priorité. C’est par lui que la réussite passe". Adaptés au monde d’aujourd’hui, "ces nouveaux pôles sont là où on nous attend", confirme Marie-Gisèle Fringant Pedrozo.

L’international reste une entité à par entière tout comme le développement, le poste clef. Le pôle développement personnel a été décliné sous quatre projets dont La Graine d’entrepreneur qui tient tout particulèrement à cœur à la présidente.

"La Graine d’entrepreneur travaille en lien avec trois établissements scolaires de la Principauté. Une journée est retenue par établissement. Au cours de celle-ci, des jeunes âgés de 17 ans pour la plupart, mènent un projet avec un mentor. Il est là pour les accompagner à monter un buisness plan, à prendre la parole en public. Les mentors dans un esprit de bienveillance les ramènent aussi parfois sur terre", sourit la jeune monégasque.

L’objectif, cette année : ouvrir l’initiative à des candidats plus jeunes. "Actuellement, c’est réservé aux bacheliers." Elle pourrait aussi compter un quatrième établissement privé de Monaco. "Nous essayons, enfin, de l’exporter à l’international grâce à la coopération des Jeunes chambres économiques. Nous tenterons aussi de le pousser lors de la prochaine conférence qui se tient à Bucarest."

Success Lunch, Success Drink

La Jeune chambre économique de Monaco compte aussi sur sa nouvelle commission dénommée "success lunch, success drink" pour rayonner. "Nous sommes sur la bonne formule cette année. Soit entre midi et deux, ou soit en fin de journée, nous organisons des moments privilégiés qui permettent d’échanger, sous une thématique, entre jeunes entrepreneurs et acteurs économiques de Monaco. On cible les besoins de chacun et on organise les tables en fonction des retours des inscriptions. Grâce à elles, on peut cibler les attentes de chacun. Il y a du coup une mixité intelligente. Notre objectif, c’est aussi de faire rencontrer des membres des autres Jeunes chambres économiques voisines, ce que nous faisons avec la Suisse par exemple."

Des formations ouvertes à tous

Enfin, il y a une commission de formations de développement personnel et professionnel. "Au cours de ces formations, on propose l’optimisation du CV, la prise de parole en public. Ces formations sont parfois ouvertes à l’extérieur. Avec elles, on teste cette année la mise en place d’une chaîne numérique afin qu’il y ait plus de souplesse pour les participants avec des interviews, des témoignages et des conseils. On peut toucher plus de public que si c’était une table ronde."

Enfin, le développement d’entreprise comprend des cycles de formation de création d’entreprise pour les membres mais aussi pour le public à des prix intéressants. Elles portent sur la fiscalité à Monaco, sur le mode d’emploi pour s’implanter en Principauté. Avec une grande nouveauté, cette année, l’intégration de la thématique de la transition énergétique.

"Une thématique qui me tient à cœur, poursuit la jeune présidente, il y a une réelle urgence à l’intégrer dès le départ pour les nouvelles entreprises."

Le concours

Le concours de création d’entreprise pour des porteurs de projets âgés entre 18 et 40 ans prendra une nouvelle forme via un jury un peu différent cette année "Nous avons voulu privilégier certains profils. On a laissé en ce sens deux places libres dans le jury, selon les projets qui sont présentés, pour que la vision de ce dernier soit complète. Par exemple, nous l’ouvrons aux acteurs de la santé et au secteur médical quand le projet porte sur cette thématique, ce qui n’était pas le cas jusque-là."

Seule, une jeune entreprise de moins d’un an ou en cours de création, dont le dessein est de s’implanter à Monaco, peut se présenter à ce concours. La finalité étant de développer l’activité économique à Monaco. "Avec ce concours, de très beaux projets ont vu le jour. L’application Carlo en fait partie. Nous en sommes très fiers car cette entreprise contribue à notre écosystème. C’est notre petit bébé, un exemple à suivre pour les autres lauréats."

Savoir+

La jeune chambre économique est située au 1 avenue des Castelans (Stade Louis II - entrée H).

E-mail: jcemonaco@jcemonaco.mc.

Tel: +377.92.05.20.19. du mardi au vendredi de 8h30 à 13h30.

Accueil secrétariat par Nathalie Cottin, assistante de direction. Pas de réception de public.