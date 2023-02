Qui sont les invités du 12e salon du Livre de Monaco?

Dans sa volonté de faire rayonner la littérature, l’association des Rencontres littéraires Fabian Boisson tient son cap et l’équipe prépare activement la douzième édition du salon international du Livre de Monaco.

Événement qui se tiendra pour la deuxième année consécutive au Grimaldi Forum, les 15 et 16 avril prochains. Avec cette année, plus de 157 auteurs déjà confirmés « et nous n’arrivons pas à clore les inscriptions » sourit Yvette Gazza-Cellario, qui préside la manifestation.

L’espace Diaghilev du Grimaldi Forum a permis au salon depuis 2022 de s’étoffer pour faire une place à tous les genres littéraires. Ce sera encore le cas cette année et la sélection d’invités en témoigne. D’abord, le salon comptera sur le retour de ses fidèles, présents à chaque édition ou presque : le prolifique romancier Bernard Werber, l’avocat médiatique Emmanuel Pierrat, l’auteur Philip Kayne ou l’historien Georges Vigarello.

Journalistes et politiques

Comme l’an passé, le salon accueillera Pierre Assouline, journaliste et auteur racontant dans son plus récent ouvrage, l’ultime reportage d’Albert Londres.

De reportage, il en sera question aussi avec la journaliste Memona Hinterman, grand reporter qui témoigne sur son métier.

Tout comme l’éditorialiste Saveria Rojek, qui analyse dans son livre la réélection d’Emmanuel Macron.

Côté politique, les Rencontres littéraires Fabian Boisson comptent aussi sur la venue de l’un de leurs fidèles: l’ancien président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Qui pourra échanger avec un ex-conseiller de Jacques Chirac et ambassadeur, Pierre Menat.

Le témoignage d’Emmanuelle Seigner

Côté people, les allées ne seront pas en manque. Avec notamment la venue de l’actrice Emmanuelle Seigner pour parler de son livre Une vie incendiée, où elle raconte son mari Roman Polanski et l’impact qu’ont eu sur leur vie, les accusations portées contre le réalisateur.

Dans un autre genre, Grégoire Colard, ancien attaché de presse de chanteuses comme France Gall, Barbara ou Françoise Hardy retrace le chemin du compositeur Michel Berger, tragiquement disparu il y a trente ans.

Elle aussi déjà présente l’an dernier, Sylvana Lorenz viendra livrer ses souvenirs d’une vie de collaboration avec Pierre Cardin.

Comme à son habitude, le salon continuera aussi de promouvoir les plumes locales et ainsi Mireille Grazi, Jean-Yves Giraudon, Florence Fraisse Dabezies, Calypso de Sigaldi, Irène Sakaroff, Bernard Laboureau, Yvon Bertorello, Eliana Machado ou Felicitas Guillot présenteront leurs ouvrages, au fil des allées.