Le salon du livre de Monaco aura lieu le 10 octobre

Alors que la culture entame son déconfinement, c’est une bonne nouvelle pour le paysage littéraire monégasque: le salon du livre, contraint à l’annulation les 18 et 19 avril derniers pour cause de confinement, aura tout de même lieu, en octobre.

À l’instar du salon de Nice reporté à la rentrée, celui de Monaco se tiendra le 10 octobre prochain, juste après celui de Mouans-Sartoux.

L’équipe organisatrice de l’association des Rencontres littéraires Fabian Boisson a tenu bon pour ne pas dire adieu à sa neuvième édition. Et elle a trouvé un nouveau lieu pour se loger, la salle du quai Antoine-Ier n’étant plus disponible, pour rassembler ses fidèles. "Nous avons négocié avec la fatalité", sourit Yvette Gazza-Cellario, la présidente, fière de pouvoir recevoir auteurs et lecteurs le 10 octobre, sous la voûte du tunnel Riva, quai Antoine-Ier.

Un salon rassemblé sur une seule journée à laquelle 70 auteurs ont déjà confirmé leur présence. La liste définitive devrait être connue dans quelques jours.

"Nous travaillons aussi à des animations musicales pour faire de ce salon écourté d’une journée, quelque chose de joyeux, de surprenant et d’inoubliable", souligne Yvette Gazza-Cellario, en précisant que les consignes sanitaires devront être respectées.