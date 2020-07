Le Grimaldi Forum de Monaco rouvre un peu ses portes pour ses 20 ans

Ça aurait dû être une fête tonitruante. Imaginez un peu : le Grimaldi Forum aura 20 ans dans quelques jours. Ce lieu permet à Monaco d’occuper une place de choix dans le tourisme d’affaire et accueille tous les grands événements culturels de la Principauté depuis maintenant deux décennies.

Mais voilà, la crise sanitaire est passée par là, et a balayé tous les projets d’un revers de main. Pas question pour autant de passer l’événement sous silence.

Et c’est donc "en famille" que le Grimaldi Forum a célébré son anniversaire hier soir. Rien que le personnel, la direction, le conseiller de gouvernement ministre de l’intérieur Patrice Cellario, et le prince souverain. Petit comité donc, mais c’était quand même le premier événement de plus de 100 personnes organisé depuis le 13 mars.

Reprise en septembre

Sylvie Biancheri, directeur général du Grimaldi Forum, qui annonçait en janvier dernier des résultats exceptionnels et "imbattables" pour 2019, a pris la parole pour remercier les équipes pour leur engagement (55% du personnel est là depuis plus de 10 ans, et 25% depuis le début), ainsi que le gouvernement et le prince Albert II pour leur soutien.

Un soutien qui permet au Forum d’envisager l’avenir sereinement: "Dès le 1er septembre et si tout se déroule maintenant normalement, ce que nous voulons croire, nous allons avoir une fin d’année chargée."

En effet, les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour faire décaler les événements plutôt que de les annuler, à grands coups de parties de Tetris géant pour bien tout faire rentrer dans l’agenda.

Réalité virtuelle

Et pour s’assurer que plus jamais un confinement ne viendra bloquer toute l’activité, les équipes du Grimaldi Forum ont également prévu une parade: "A l’heure où le Digital a pris une place grandissante, nous allons innover en proposant à nos clients un nouveau concept d’événements hybrides, qui permettront aux organisateurs de développer leur portefeuille d’interlocuteurs et de visiteurs par des interventions à distance". Ou comment exporter Monaco dans tous les bureaux du monde grâce à la technologie.

Le prince Albert II, de son côté, a remercié très chaleureusement les équipes de "participer activement au rayonnement de Monaco."

Giacometti et Monet: une programmation culturelle de choix