Questions à Yvette Gazza-Cellario, fondatrice et organisatrice du salon

Quelle est la particularité de ce salon du livre ?

Nous avons toujours essayé de faire de ce salon quelque chose d’original. Nous avons d’abord privilégié les auteurs locaux car nous estimons qu’il y a un grand vivier de talents à Monaco et dans les environs. Les V.I.P sont de plus en plus demandeurs et nous les accueillons bien volontiers. Cette année, pour la première fois de son histoire, le salon est tourné vers l’international avec la présence d’une vingtaine d’auteurs étrangers : Algérie, Afrique du Sud, Tunisie, Belgique, Angleterre, États-Unis, Italie… Par les temps sombres, il faut de la lumière. C’est pourquoi on agrandit l’espace de la littérature mais aussi de la paix.

Pourquoi est-ce vital de lire ?

Depuis le début de la pandémie, on a tellement égrené la liste des morts duCovid-19, des cas positifs à la télévision… Beaucoup de personnes se sont mises à écrire ou ont repris la lecture pendant le confinement. Et pas toujours celle numérique. Le livre papier a son agrément. Il est de nouveau en reconnaissance.

Dans tout livre, même si celui-ci n’est pas biographique ou autobiographique, il y a beaucoup de soi. C’est une manière de plonger au fond de soi-même et de jeter en pâture ses émotions, ses fantasmes, ses regrets, ses désespoirs. Et sous couvert d’un ou plusieurs personnages, c’est plus facile et agréable de le faire.

Quelles personnalités sont présentes cette année ?

Nous avons Yasmina Khadra, Bernard Werber, David Foenkinos, Anne Parillaud, Sylvana Lorenz, Caroline Weill, Christelle Crosnier et bien d’autres encore.

Parmi les auteurs locaux, quels sont les types d’écriture privilégiés ?

C’est très varié.On retrouve aussi bien des romans policiers que des biographies, du manga, de l’histoire. Je le répète: nous avons un très bon vivier local, surtout à Monaco.