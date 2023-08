On vous présente MoNa, le restaurant caché dans cet immeuble de prestige du groupe Michel Pastor à Monaco

Décidément, elle ne fait rien comme tout le monde! La MoNa Résidence, rue des Giroflées, cultive sa singularité depuis que ses premiers habitants l’ont peuplée en 2021.

L’immeuble de 27 niveaux, imaginé et développé par le groupe Michel Pastor, abrite des appartements de prestige, avec vue plongeante sur la Principauté, grâce à sa position panoramique accentuée par 86 mètres de haut.

Parmi ses particularités, la résidence, dessinée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et son confrère monégasque Rainier Boisson, se veut vertueuse car alimentée par une technologie de géothermie pour chauffer ou rafraîchir les lieux.

Le groupe Michel Pastor propose un service de restauration comme à l'hôtel. Photo Cyril Dodergny.

Des étages de prestige

Dans les étages, une offre globale a été pensée pour les résidents avec piscine, centre de bien-être et salle de cinéma. MoNa compte aussi dans ses équipements un restaurant éponyme. Souhaité par le groupe Michel Pastor pour proposer à ses locataires un service comme à l’hôtel, l’établissement s’ouvre peu à peu à la clientèle extérieure.

Les recettes du chef Tristan Romain ont une connotation marquée vers l’Israël Photo Cyril Dodergny.

Des produits locaux, mais pas que…

Comme une adresse secrète, il faut passer le portail d’entrée dans un virage de la rue des Giroflées. Puis traverser le hall de la résidence, signé Daniel Buren, avant de rejoindre sa table où une cuisine de la Méditerranée, teintée d’une inspiration orientale, est proposée par le chef Tristan Romain. Ses recettes ont une connotation marquée vers l’Israël. Les pitas moelleuses arrivent d’ailleurs directement de Tel Aviv.

Les plats sont d'inspiration méditerranéennes avec une pointe d'Orient. Photo Cyril Dodergny.

Pour le reste le chef s’appuie sur des produits locaux pour proposer une carte qui se singularise dans la grande offre de restauration en Principauté.

C’était la volonté de Samy Sass, choisi par le groupe Michel Pastor pour imaginer cette table.

Cette tour de 27 étages pour 86 mètres de hauteur abrite l'adresse secrète MoNa. Photo Cyril Dodergny.

"Un bijou confidentiel"

Toujours fidèle à son vaisseau amiral et familial du Sass Café, le restaurateur est en train de se constituer une petite collection d’adresses gourmandes à Monaco et aux alentours: Niwaki avenue Princesse Grace, Loulou Pirate au Cap Martin et MoNa depuis quelques mois. "Nous voulons conserver l’esprit de bijou confidentiel", souligne-t-il en désignant la salle de 25 couverts et la pergola voisine pour le plaisir d’un repas en extérieur.

Chez MoNa, les résidents peuvent profiter du restaurant et de son bar toute la journée. Le service se veut palace dans une ambiance familiale. Le soir, tout le monde peut venir dîner en réservant préalablement au 92.00.12.78. Une adresse hors des sentiers battus, et qui prête à la discrétion, ce qui peut plaire en été.