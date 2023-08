Il avait fait chou blanc en France: en partie tourné à Monaco, le film "Pourris gâtés" remporte un gros succès en Amérique

Diffusé dimanche dernier sur TF1, il n’avait pourtant rien d’un film à succès. Lors de sa sortie en septembre 2021, le long-métrage réalisé par Nicolas Cuche n’avait pas franchement été une réussite au box-office, totalisant quelque 440.000 entrées. Mais c’était sans compter sur sa sortie sur Netflix quelques mois plus tard... en Amérique. Grâce à la chronologie des médias différente de la nôtre outre-atlantique, Pourris gâtés est sorti plus tôt chez nos voisins américains. Et il a plutôt bien marché. Il s’est classé dans le top 10 des films non-anglophones les plus vus de la plateforme de streaming. Ce qui a même surpris les acteurs du film, dont Gérard Jugnot.

Tourné à Monaco, non sans difficulté

Et une partie a été tournée à Monaco. Car le film - basé sur un film mexicain à succès, Nosotros los Nobles, sorti en 2013 - raconte l’histoire d’un veuf riche qui a fait fortune en Principauté dans le BTP et qui doit mettre ses enfants au travail en leur faisant un canular, eux qui se sont toujours raccrochés à la richesse de leur père. Rien que dans la bande-annonce, on peut apercevoir des clichés pris de la Tête de chien ou encore des images au drone du port Hercule. Et le réalisateur s’en justifie, quitte à tomber dans certains clichés. "Laurent Turner, mon co-auteur, connaît bien Monaco, ce zoo de super riches un peu déconnectés de la réalité mais pourtant bien réel, expliquait Nicolas Cuche dans le dossier de presse du film. L’endroit nous a donc paru idéal pour fixer leur cadre de vie. Laurent connaît aussi quelques Monégasques dont nous nous sommes inspirés. Le trait, parfois, est à peine forcé, beaucoup moins qu’on ne pourrait l’imaginer."

Le réalisateur ne va pas se faire beaucoup d’amis en Principauté. Et il faut croire que cette dernière le lui a déjà rendu. Notamment pour le tournage. "C’est très compliqué de tourner à Monaco, poursuit Nicolas Cuche. Il faut des autorisations partout où vous avez envie de placer vos caméras."

Le reste du film a été tourné à Marseille, où l’intrigue se déroule principalement.