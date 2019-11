La montre la plus chère au monde vendue aux enchères au profit d'une association monégasque

À Genève, quelques heures avant la vente, Luc Pettavino a reçu le prix spécial du jury du Grand Prix de l’horlogerie de Genève pour récompenser sa vision de rassembler l’industrie horlogère pour s’engager dans cette cause.

À ses côtés, le jour de la vacation orchestrée par la maison Christie’s, il a pu compter sur ce qui se fait de mieux en matière d’ambassadeurs de la Principauté : le prince Albert II et Charles Leclerc, tous deux sensibles à la cause en général et à l’histoire de la famille Pettavino en particulier.

Traversé par cette énergie et par les résultats explosifs de cette vente, Luc Pettavino commence à planter les graines de l’édition 2021. "Ce sera un changement dans la continuité, avec des collaborations avec des artistes peut-être, ne pas se répéter". L’idée est lancée…