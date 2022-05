"Qui a gagné? Mystère!": Gérard Larrousse revient sur le rocambolesque 39e Grand Prix de Monaco qui avait vu perdre Alain Prost

C’était hier, ou presque. Il y a quarante ans, déjà. Au cœur d’une saison 1982 dramatique, marquée par les accidents mortels de Gilles Villeneuve et Riccardo Paletti ainsi que par le crash de Didier Pironi synonyme de fin de carrière, le Grand Prix de Monaco s’offre un scénario hallucinant.

Quatre derniers tours complètement dingues où une pluie aussi fine que maligne s’invite sans crier gare. Où les coups de théâtre s’enchaînent plus vite qu’une F1 tutoyant la limite.

Où les leaders tombent comme des mouches les uns après les autres. Où le vainqueur, Riccardo Patrese (Brabham), revenu de nulle part après avoir calé son moteur dans un tête-à-queue, ne sait pas qu’il a gagné une fois coupée la ligne d’arrivée.

Ce jour-là, l’écurie Renault conduite par Gérard Larrousse semblait pourtant tenir le bon bout. Si les espoirs du poleman René Arnoux étaient tombés à l’eau très tôt du côté de la Piscine, Alain Prost caracolait en tête.

Mais le futur champion du monde puissance 4 perdait lui aussi les pédales à quatre boucles du damier. Flash-back en compagnie du patron qui, à 82 printemps, fait le grand écart entre passé et présent.

Gérard Larrousse, ce 23 mai 1982, jour de votre 42e anniversaire, il vous semble loin ou c’était hier?

ça me paraît très loin. Moi, j’ai une mémoire sélective. Je ne me souviens pas de toutes les courses, contrairement à mon copain Vic Elford [le pilote britannique disparu le 13 mars dernier avec lequel il avait remporté les 12 Heures de Sebring et les 1.000 km du Nürburgring sur Porsche en 1971, ndlr]. L’édition du Grand Prix de Monaco qui me vient spontanément à l’esprit, c’est 1979. Parce qu’on avait vécu un week-end épouvantable avec notre RS 10 dotée d’un double turbo et d’une carrosserie à effet de sol. Les qualifications furent calamiteuses (René Arnoux 19e, Jean-Pierre Jabouille 20e). Même désillusion en course où personne n’a vu l’arrivée. Chez Renault, certains voulaient carrément jeter l’éponge. J’avais dû insister pour aller au bout du week-end en arguant que toute expérience est bonne à prendre. Bien m’en a pris: lors de l’échéance suivante, à Dijon (GP de France), Jean-Pierre est allé décrocher cette fameuse première victoire. Du coup, je n’étais plus assis sur un siège éjectable!

Trois ans plus tard, la victoire vous tendait encore les bras à Monaco…

Alain (Prost) menait la danse, oui. À quatre tours de l’arrivée, personne ne peut l’empêcher de gagner à la régulière. Mais cette bruine qui se met alors à tomber rend la piste extrêmement glissante. Hélas, son cavalier seul en tête s’arrête de manière brutale entre la chicane du Port et le virage du Bureau de Tabac. Il avait pris un mauvais coup à la cheville. J’étais allé le voir ensuite à l’hôpital, en craignant une blessure qui le prive d’une course ou deux. Plus de peur que de mal, finalement. ça aurait pu être pire…

Et vous vous souvenez des rebondissements en cascade qui avaient émaillé la fin du Grand Prix après son abandon?

Pas précisément. Je me rappelle que ce fut un joyeux bordel! La course a changé de leader à trois ou quatre reprises en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Une fois le drapeau à damier agité, d’ailleurs, personne ne savait qui était le vainqueur. Y compris lui-même… Qui a gagné? Mystère! Patrese a appris la bonne nouvelle en immobilisant sa voiture. Il n’en revenait pas.