Il a peut-être perdu son baquet chez McLaren en fin de saison dernière, Daniel Ricciardo a toujours la cote. En témoignent les cris de joie et les applaudissements bruyants à son arrivée, ce jeudi, dans la Fan zone, place d’Armes.

Décontracté, affichant son large sourire si contagieux, l’âme du pilote a vite repris le dessus. Après avoir salué la foule, direction le simulateur pour quelques tours de piste… sur le circuit monégasque bien entendu.

Une fois au volant, plus question de sourire. Après tout, même en simulant, on roule par moment à plus de 200 km/h. Photo Jean-François Ottonello.

"Enchanté"

"Je n’ai pas fait un temps terrible mais correct, s’est amusé l’Australien, désormais pilote de réserve chez Red Bull, son ancienne écurie. En une minute quatorze et quatre centièmes il me semble." Pas terrible, vraiment? Lors de votre victoire au Grand Prix de Monaco en 2018, votre meilleur tour a été chronométré en 1’15’’562 monsieur Ricciardo. Pas mal pour un pilote qui n’a plus roulé en course officielle depuis le 20 novembre dernier, pour son 232e GP. Certes, les monoplaces d’aujourd’hui ont gagné en vitesse et puissance mais tout de même.

Face à lui, c’est la frénésie. Les portables sont de sortie, histoire d’immortaliser la scène.

"J’ai tout le monde sur la photo sauf lui, s’exaspère, avec un léger sourire Viviane, qui exige qu’on l’appelle "Vivi". C’est important ces moments car il y a beaucoup de personnes ici qui n’ont pu avoir les précieux sésames pour les courses de Formule 1 du week-end. Il y a une certaine proximité avec les pilotes dans cette Fan zone donc, tant pis pour la photo, on savoure."

Et d’autres en ont profité, à en pleurer à chaudes larmes. Blottie dans les bras de son père, Marine, 15 ans, a du mal à récupérer du souffle. Normal, elle est fan.

Un vrai bain de foule pour Daniel Ricciardo, ce jeudi, dans la fan zone. Photo Jean-François Ottonello.

"Je fais du karting depuis l’âge de 5 ans, confie l’Azuréenne. J’ai grandi en regardant la Formule 1 et j’ai toujours soutenu l’écurie Red Bull : Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly à l’époque, mais surtout Daniel Ricciardo. J’aime à penser que dans un kart, j’ai un style de conduite assez agressif mais maîtrisé. Et je me suis beaucoup inspirée de lui."

Estela, quant à elle, a fait le déplacement depuis Séville avec sa maman. Elle étreint à la fois avec force et douceur son sac à dos rose, désormais marqué de la signature du pilote aux huit victoires en Grand Prix.

Est venu ensuite le temps des questions. Ici et là, le public a pu apprendre que son mot français préféré était "Enchanté"; qu’avant sa victoire à Monaco en 2018 il écoutait un titre de hip hop aux paroles prémonitoires "Now it’s my time" ("Maintenant, c’est mon moment", en français) ou encore que Max Verstappen l’avait sans doute battu au Grand Prix du Mexique en 2018 parce que son équipe l’avait gratifié d’un pit-stop éclair - sur le ton de l’humour évidemment.

Mais au-delà de la bonne humeur apparente, Daniel Ricciardo n’oublie pas les sensations du pilote qui lui manquent douloureusement: "Je suis moins stressé aujourd’hui car je suis sur le côté mais je préfère piloter. Je m’entraîne dur pour revenir. Je profite de voir des choses que mon statut ne me permettait pas avant. On est tellement focus pendant un week-end de course… Mais l’objectif est clair : être dans une monoplace l’an prochain."

La décla’ "Pour celles et ceux qui s’inquiètent, ne vous en faites pas. Je ne me sens pas encore fini. Je me bats chaque jour pour revenir l’an prochain.", Daniel Ricciardo, sur son envie de retrouver une place dans un baquet de Formule 1. Pourquoi pas l’an prochain?