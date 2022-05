"Monaco est unique car rien n’est surjoué"

Expert Formule 1 du quotidien L’Équipe, Erik Bielderman s’est lui aussi prêté au décryptage d’un Grand Prix "angoissant au début", dont il ne peut plus se passer.

Vous vivez une relation particulière avec ce Grand Prix de Monaco depuis maintenant quelques années, exact ?

C’est un GP qui me faisait peur. Comment dans un espace si petit était-il possible d’orchestrer un événement d’une telle dimension sans que la ville soit asphyxiée ? Et puis j’ai été bluffé par l’organisation de toute la Principauté au service du Grand Prix. Monaco est unique car rien n’est surjoué, il reste inimitable. Après une première année d’observation, aujourd’hui ma relation à Monaco est très festive. C’est le GP que j’attends le plus de l’année.

Sur les circuits à l’étranger que vous pouvez arpenter, est-ce que le nom de Monaco circule avec insistance, surtout ces derniers mois ?

Pour les journalistes étrangers, c’est toujours magique. Les spécialistes de Formule 1 considèrent la triple couronne – les 500 miles d’Indianapolis, les 24H du Mans et le GP de Monaco – comme les événements absolus du sport automobile, ce qui suffit à justifier qu’il reste au calendrier malgré les quelques reproches que l’on peut entendre sur le tracé et les difficultés de dépassement. Personne n’imagine que Monaco sorte du monde de la Formule 1. Peut-être que c’est une vision très européenne au regard de la culture américaine du show first et money first.

Est-ce qu’à Monaco plus qu’ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’un week-end de Formule 1 ne se cantonne pas au dimanche ?

C’est vrai, un week-end de Formule 1 ne se construit pas uniquement à partir de 15 heures le dimanche. À Monaco, la course peut se gagner dès le vendredi si ta voiture est facilement réglée, que tu vas pouvoir travailler sereinement ou à l’inverse être en galère. Le samedi, 80 % du résultat final peut être obtenu sur des qualifications très exigeantes, contre 50 % sur d’autres circuits. C’est une spécificité. Le dimanche, s’il ne pleut pas, on peut vraiment assister à un véritable show dans lequel des voitures proposent un exercice de haute voltige à 300 km/h à deux centimètres des barrières. Sur des routes habituellement limitées à 30. Et cette année encore plus, avec des monoplaces à la technologie différente, des châssis avec effet de sol et des roues avant de 18 pouces qui limitent, selon les dires de certains pilotes, la visibilité. Le risque d’erreur pourrait donc être plus élevé. Mais ce qui est vraiment fascinant sur cette piste, c’est qu’il y a un spectacle grand public, plutôt fashion, et un vrai GP de spécialistes car c’est une course qu’il faut décrypter et analyser autrement qu’avec juste les dépassements.