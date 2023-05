Des organisateurs des JO 2024 à la gare SNCF pour s'inspirer du dispositif mis en place pendant le Grand Prix

Une personne sur trois qui se rend au Grand Prix de Monaco prend le train. Cette année, l’Automobile Club de Monaco attend quelque 300.000 visiteurs, la SNCF, elle, 100.000 voyageurs donc. Avec un dispositif de gestion des flux désormais bien rodé.

"C’est un dispositif validé par le Département de l’Intérieur, précise le chef de gare, Patrick Dubief. Il a été modifié il y a six ans et, depuis, fonctionne bien."

Le secret de la réussite? La synchronisation des services de sécurité de l’ACM, de la Sûreté urbaine, de la SNCF et du Département de l’Intérieur.

"Pour gérer le flux de départs, nous travaillons en binôme avec la police et en lien direct avec les services de l’ACM."

Quatre points d’entrée

La foule est orientée vers quatre points d’entrée de la gare "avec des sas d’attente, ce qui permet de maîtriser les flux. Nous faisons partir quelque 1.300 voyageurs à chaque départ de train". Il faut compter une heure pour monter dans un train. "Un délai très raisonnable. De plus, si on doit évacuer la gare, on peut le faire."

Ce savoir-faire fait l’objet depuis ce jeudi d’une attention particulière de la part d’élus du Grand Paris en vue des JO 2024. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement et vice-président de la Métropole du Grand Paris, s’est dit inspiré par cette organisation.

"Ici, il y a une véritable expertise en matière de gestion des flux, à l’occasion de grands événements comme le Rolex Masters ou bien la F1 avec une adaptation en permanence à l’exiguïté du territoire. Monaco a réussi à développer une véritable ingénierie à gérer les flux pour que les voyageurs soient en sécurité et que tout se passe bien. Notre idée serait de reprendre ce système, et précisément de veiller à ce que les différents services de sécurité se parlent comme cela se fait en Principauté et qu’il y ait une véritable synchronisation entre eux. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Un dispositif très inspirant avec lequel nous allons rentrer."