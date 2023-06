Charles Leclerc met en vente sa tenue du GP de Monaco aux enchères pour la bonne cause

Pour la bonne cause... Après les inondations qui ont ravagé la région d'Emilie-Romagne, à la mi-mai, le monde de la F1 s'est organisé pour venir en aide aux sinistrés. Le dernier en date? Charles Leclerc qui a décidé de mettre en vente, sa tenue spécialement créée pour le GP de Monaco, au profit des sinistrés.

C'est la maison d'enchères Sotheby's qui s'occupera de la vente aux enchères, qui ouvrira dès ce vendredi 2 juin. "L'intégralité du produit de la vente sera reversée pour aider les personnes touchées par les récentes inondations en Émilie-Romagne, en Italie", précise la maison. Elles seront clôturées le 6 juin prochain.

Le casque et la combinaison de Charles Leclerc en vente

Ainsi, ce sont le casque, la combinaison, les gants ainsi que les chaussures, spécialement dédicacés et offert par le pilote monégasque qui seront mis en vente. "Le point culminant est sans aucun doute le casque de protection Bell HP77 qui a été conçu par Charles spécifiquement pour le Grand Prix de Monaco 2023 et qui s'est inspiré de celui porté par son père, Hervé Leclerc, qui est devenu le premier de la famille à courir dans les rues de Monte-Carlo", indique également Sotheby's.

Les fonds récoltés seront reversés à la mairie d'Imola, où le GP a été annulé. Elle aura la charge de répartir ces fonds sur les territoires et villes les plus touchés "par les inondations qui ont frappé une vaste zone de la région d'Émilie-Romagne en Italie".

Une région que connaît bien Charles Leclerc mais aussi, son écurie, Ferrari. C'est dans cette zone que se situe la mythique usine de Maranello et siège de l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, circuit du Grand Prix d'Imola. On estime que 20. 000 personnes auraient été déplacées et qu'il s'agit des pires inondations depuis 100 ans dans le pays.

Charles Leclerc, ce dimanche à Monaco. Photo: Jean François Ottonello/Nice Matin.

Ferrari a fait un don d'un million d'euros

Ferrari, constructeur basé dans cette région, à Maranello, a annoncé avoir "fait don d'un million d'euros à l'Agence de la sécurité territoriale et de la protection civile" régionale dans le cadre d'une "collecte de fonds" locale. "Les fonds seront utilisés, avec la coordination des autorités locales, en faveur des populations locales touchées par les inondations de ces derniers jours, avec une attention particulière aux projets de restauration environnementale et à la gestion de l'instabilité hydrogéologique", a expliqué Ferrari dans un communiqué.

Le grand patron de la F1, l'Italien Stefano Domenicali, a qualifié de "tragédie" (...) "ce qui se passait à Imola et en Emilie-Romagne, la ville et la région où j'ai grandi". Après la décision d'annuler la course, les écuries ont accepté la décision et l'ont même salué à l'image de Ferrari: "Même si c'est notre course à domicile et à ce titre une course très importante pour nous, la priorité doit être en ce moment le salut de ceux qui vivent et travaillent dans la région", a indiqué l'écurie italienne dans un communiqué.

"Nous pensons aux victimes, à leurs familles et à tous ceux qui sont touchés par ces inondations", a ajouté l'écurie Mercedes du septuple champion du monde Lewis Hamilton.