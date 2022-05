Charles Leclerc enfonce le clou en signant le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix de Monaco

Déjà devant trois heures plus tôt au terme du roulage initial, le pilote monégasque de la Scuderia Ferrari a de nouveau dominé les débats, ce vendredi après-midi. Il devance son coéquipier Carlos Sainz alors que les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen sont reléguées à plus de trois dixièmes.