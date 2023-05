80e Grand Prix de Monaco: comment les commerçants relookent totalement leurs stands de produits dérivés

Finie la vente dans des espaces informels pendant le Grand Prix de Monaco. Cette année le commerce de produits dérivés s’organise selon les codes de la Formule 1. Pour être conforme au contrat qui lie le Grand Prix de Monaco et les nouveaux propriétaires de F1, les stands ont subi un radical changement d’apparence. Désormais ces derniers portent les couleurs des écuries, des pilotes ou de la Principauté.

La marchandise y est minutieusement disposée en vitrine ou sur des étagères.

Ces stands flambant neufs abritent d’ailleurs eux-mêmes quelques nouveautés. Du côté de Mercedes, un sweat-shirt et un tee-shirt aux multiples nuances de gris sont tout fraîchement présentés.

Ferrari et Red Bull favoris

Casquettes, tee-shirts et sweat-shirts… Chez McLaren, "le team fête cette année son 60e anniversaire et a sorti une collection très sympa", explique le gérant.

Malgré ces innovations, ce n’est pas au stand orange et blanc que se situent les produits les plus convoités du Grand Prix. "Les grandes équipes comme Ferrari et Red Bull attirent toujours beaucoup de monde", analyse un vendeur du shop Ferrari.

Les deux teams ont des best sellers. "On s’attend à vendre beaucoup de maillots et casquettes de Charles Leclerc."

Miser sur la singularité

Pour les commerçants aux produits indépendants des équipes de F1, il est plus difficile d’émettre des suppositions sur leurs ventes cette année. "Il y a une nouvelle donne, alors on verra dimanche soir", constate Alex Pasta, gérant d’un des stands.

Les pratiques de vente sont bouleversées par la disposition des stands. Ces derniers contiennent désormais un comptoir. Cela empêche les clients de toucher ou d’essayer les produits par eux-mêmes.

"Avec la nouvelle configuration, il y a une barrière entre nous et le client. C’est beaucoup moins fluide. On sait que faire appel aux vendeurs peut gêner certaines personnes", constate Alan Velo, un des commerçants.

Pour attirer le public, les vendeurs misent sur la singularité des objets qu’ils proposent. "On va peut-être faire moins de chiffre que les années précédentes, mais il faut être là", affirme Alan Velo. "Des objets Ferrari on peut en trouver partout et toute l’année. Mais nos produits, eux, sont uniquement disponibles à Monaco."

Kevin Cheval, responsable commercial de la boutique de l’ACM présente le tee-shirt créé pour le 80e Grand Prix. Photo Eulalie Mérel.