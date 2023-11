Tout ce qu'il faut savoir sur la 24e No Finish Line qui débute ce samedi à Monaco

"Normalement le temps devrait être bon ce week-end", espère Ariane Favaloro.

La présidente de l’association Children & Future n’attend pas la pluie comme invitée surprise sur la ligne de départ, samedi à 14 heures, de la No Finish Line. La compétition annuelle, sportive et caritative fait son retour ce 11 novembre. Et la 24e édition est dans la droite lignée des vingt-trois précédentes.

Sur les 1 140 mètres de circuit balisé autour du chapiteau de Fontvieille, les participants sont attendus pour marcher ou courir de manière à engranger des kilomètres qui seront transformés, après huit jours non-stop, en euros.

La barre est fixée cette année à 300.000 kilomètres espérés au compteur le 19 novembre à 16 heures. L’an dernier, les participants avaient totalisé 251 770 km. Mais un détail cette année laisse présager que la cuvée 2023 pourrait être plus pétillante.

Plus de 10.000 participants

"Nous avons déjà plus de 8.000 pré-inscrits et 284 équipes, c’est un record", avance Ariane Favaloro, sans explication vraiment rationnelle. "Disons que nous avons remarqué cette année un retour d’engouement de beaucoup d’entreprises après des années avec des contraintes sanitaires, avec le télétravail généralisé. Cette année, davantage de salariés de la Principauté se sont inscrits".

Et les inscriptions sont toujours possibles, directement au chapiteau à partir de samedi 11 heures et en continu pendant les huit jours. "Nous devrions largement dépasser les 10.000 participants cette année".

Yakuba Ouattara comme parrain

À l’instar des installations et du circuit qui restent les mêmes, le parrain de cette 24e édition sera à nouveau un sportif au grand cœur : le capitaine de l’équipe nationale de basket, Yakuba Ouattara, qui reste fidèle à son engagement. Et vice-versa pour l’association Children & Future, qui diffusera au bord du circuit, le 16 novembre, le match de la Roca Team face à Madrid.

Samedi, pour l’inauguration de la course, ceux qui sont plus canap’ que basket pourront apprécier aussi la présence de deux ex-candidats de The Voice originaires de Monaco: Terence James et Matisse Jones, qui feront le show sur scène après le coup d’envoi.

Une aide humanitaire

Sur chaque basket de participant, une puce permet d’enregistrer chaque kilomètre parcouru qui se transformera en euros grâce aux généreux bienfaiteurs de l’association qui accompagnent le projet. Parmi eux, la Société des Bains de Mer entre dans le jeu cette année et fournira aux équipes les repas pendant huit jours.

Depuis 1999, la No Finish Line a cumulé 4.487.241 kilomètres et autant d’euros convertis en actions humanitaires.

L’argent de l’édition 2022 a permis ces derniers mois, par exemple, d’acheter un minibus pour des enfants handicapés en Ukraine, de doter de vélos des gamins dans des villages du Maroc pour qu’ils puissent se rendre à l’école.

Ou bien de supporter les opérations cardiaques prodiguées sur de jeunes enfants par le Monaco Collectif Humanitaire (MCH) chaque année. Cette dernière action a mobilisé cette année 50.000 euros, ce qui fait de Children & Future, le plus grand donateur du MCH.

Un élan écologique

Qui dit sport, dit soif. Pour se désaltérer cette année, les organisateurs misent sur les gestes écoresponsables et moins impactants pour la planète. Traduction : les gobelets sont bannis autour du circuit. "On évite le gaspillage. L’an dernier, l’équivalent de deux tours de circuit en gobelets a été utilisé en huit jours. C’est trop", regrette Ariane Favaloro.

Deux options cette année pour les participants : venir avec sa propre gourde ou bien en acheter une sur place, vendue l’euro symbolique et faite en matériaux recyclés. Bien sûr, des fontaines seront disponibles pour les remplir sur place.

45 jusqu'au-boutistes Sur le circuit, il y a les coureurs classiques… et les fous de la piste. Ceux-là sont déjà 45 cette année, inscrits pour le défi des huit jours. Avec comme unique mot d’ordre : courir du 11 au 19 novembre, non-stop, jour et nuit sur le circuit de Fontvieille, en s’octroyant le moins de pauses possible. Le plus souvent dans une tente plantée aux abords du circuit. Cette formule extrême existe depuis 1999 et les adeptes viennent des quatre coins de la France pour s’y frotter. La performance absolue est celle d’un participant, ultra-runner en 2012 qui a parcouru 1.041 kilomètres en 2012. Un des 45 jusqu'au-boutistes fera-t-il mieux cette année? Réponse le 19 novembre…