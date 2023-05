Nouveau record du monde pour la Team Malizia

Avec une vitesse moyenne de 26,71 nœuds (soit 50 km/h) sur 24 heures, la Team Malizia de Boris Herrmann, qui navigue à bord du Seaexplorer, sous les couleurs du Yacht-club de Monaco, a établi un nouveau record du monde de vitesse en monocoque, en parcourant 641,13 milles nautiques sur 24 heures.

Ce record a été réalisé au cours de l’étape numéro cinq de The Ocean Race. Juste avant la Team Malizia, toujours lors de cette étape, l’équipe suisse Team Holcim-PRB, en passant de 618 à 640,9 milles nautiques, avait battu un autre record, celui détenu par le maxi-monocoque de 100 pieds Comanche et ses 15 marins.

Le nouveau record du monde de vitesse en monocoque a été décroché en parcourant 641,13 milles nautiques sur 24 heures à The Ocean Race. Yacht Club.

"C’est une vraie surprise, a commenté Rosalin Kuiper de la Team Malizia. Il y a des équipes qui planifient cela depuis des années et qui attendent les bons créneaux horaires, et là nous établissons un tel record lors d’une course offshore. Je suis tellement fière du bateau et de l’équipe. Nous avons tout donné et prouvé que nous avions un bateau très rapide! C’est un sentiment incroyable et un moment très spécial. Un vrai rêve de marin!"

Déjà un précédent record

La Team Malizia à bord de son Seaexplorer avait déjà décroché un record du monde lors de l’étape trois de The Ocean Race en remportant la très longue étape dans les mers du Sud, mais également le trophée Roaring Forties en ayant franchi le passage du Cap de Bonne Espérance au Cap Horn avec une vitesse record.

Il ne semble faire plus aucun doute que l’étroite collaboration entre l’architecte français VPLP et Boris Herrmann lors de la construction de ce nouvel Imoca, Malizia - Seaexplorer, a porté ses fruits et a permis de prendre des décisions audacieuses et pertinentes.

L’étape cinq devrait se terminer à Aarhus ce lundi, avec moins de 900 milles nautiques à parcourir. Il reste encore tout à jouer dans cette étape intense, rapide et comptant double en termes de points. La mer Baltique peut être difficile à naviguer, mais il faut espérer que Boris Herrmann, natif de la région, aura plus d’un tour dans son sac pour finir en beauté.

Pour rappel, The Ocean Race, qui tient cette année sa 14e édition cinquante ans après sa création, c’est 32 000 miles nautiques à parcourir en six mois de navigation autour du monde, traversant les mers les plus inhospitalières du globe.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Yacht-club de Monaco s’aligne au départ de cette épreuve avec escales, avec le Malizia-Seaexplorer et ses cinq membres d’équipage barré par Boris Herrmann.