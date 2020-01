VIDEO. Le prince Albert II et la princesse Charlène formulent leurs vœux ensemble pour la première fois depuis 2014

À la veille de basculer dans une nouvelle décennie et une année 2020 qui marquera les quinze ans de son avènement, le prince Albert II a présenté ses vœux, mardi soir, lors la traditionnelle allocution télévisée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour la première fois depuis 2013, la princesse Charlène était à ses côtés pour conclure, en anglais : "Nous vous adressons, avec nos enfants, Jacques et Gabriella, nos vœux les plus chaleureux pour 2020". Des vœux en trois langues (français, anglais et monégasque) - comme entrepris en 2018 -, concluent par un "Bon Anu Noevu" du souverain.

Diffusée sur la chaîne Monaco Info à 19 heures, puis partagée sur la page Facebook du Palais princier, l’intervention du souverain était celle d’un chef d’État tout autant que d’un père de famille. Le prince Albert a entamé son propos en rappelant son attachement "à ce moment traditionnel d’échanges de vœux car il constitue une pause dans nos vies quotidiennes effrénées qui parfois peuvent nous éloigner des véritables objectifs de notre existence".

"Une pause dans nos vies quotidiennes effrénées"

Évoquant cette période de fêtes comme une "trêve" dans un monde "malheureusement trop souvent marqué par des conflits et des crises humanitaires et environnementales", le souverain a appelé "à œuvrer pour un monde plus juste empreint de compassion et de solidarité" face à "une recrudescence des tensions au sein de nombreuses sociétés, liées aux difficultés économiques et aux incertitudes du futur".

"Une immense responsabilité envers nos enfants"

Et d’en appeler à l’exemplarité des décideurs internationaux, à l’instar de son message en matière d’environnement lors de ses vœux pour 2016, après la COP21, lorsqu’il invitait à se méfier "des annonces non suivies d’effets" (lire ci-dessous).

"Les populations attendent de leurs dirigeants une attitude responsable pour leur permettre d’avoir confiance en l’avenir. Un engagement effectif pour rassurer au plan économique, pour garantir une justice impartiale, pour œuvrer en faveur d’une paix durable et pour la prise en considération des grands défis de notre siècle, notamment celui du réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques. Nous l’avons constaté malheureusement dernièrement ici chez nous et dans notre région."