A Monaco, ils fabriquent un violon d'exception pour le centenaire de la naissance de prince Rainier III

Dans les sous-sols de l’Académie Rainier-III, prend place un atelier discret où des petites mains et des esprits vifs et passionnés apprennent, conçoivent et réalisent des violons, ainsi que des contrebasses et des violoncelles. Pour y accéder, il faut longer de nombreux couloirs et quelques portes donnant sur des salles de cours. Ici pas de fenêtre, ni de bruit. Juste la beauté de la musique et celle du savoir-faire humain pour l’animer. À peine entend-on la voix de Roberto Masini, professeur à l’Académie Rainier-III depuis 2009, prodiguant ses conseils, et le bruit provoqué par l’usage des gouges, des couteaux, des limes, et autres outils à destination du bois. La plupart du temps, les élèves travaillent l’érable venu des pays de l’Est, ou de l’épicéa venu du Jura ou du nord de l’Italie.

200 heures de travail

Ces apprentis le coupent, le rabotent puis le sculptent. Dans un silence quasi de plomb, ils donnent vie peu à peu, et pièce après pièce, à des instruments. Roberto Masini les entoure chaque après-midi. "Concevoir un violon exige au moins 200 heures de travail." Armés de patience et de passion, les apprentis fabriquent souvent leur premier instrument au bout de trois ans. La règle veut qu’il faut en concevoir deux pour garder le premier, le second sera légué à l’Académie Rainier-III.

Il en est ainsi depuis le 1er octobre 1977, date d’ouverture de l’atelier au cœur de l’Académie, qui n’aurait probablement jamais vu le jour sans la volonté du prince Rainier III. "C’est donc tout naturellement que l’atelier a accepté de participer aux commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier III lorsque cette initiative nous a été proposée en septembre dernier", informe Roberto Masini. Concevoir un violon hors du commun est apparu comme une évidence.

"Lorsque l’on m’a sollicité pour faire un cadeau dans le cadre du centenaire, j’ai immédiatement pensé à faire quelque chose de différent de d’habitude, un violon d’exception,", confirme Roberto Masini. En lien étroit avec lui, deux élèves expérimentés, Cyril Darmanin et Thomas Rosamel, se sont attelés à relever cette tâche qui a demandé près de… 400 heures de travail. Mercredi 14 juin, lors du gala de fin d’année de l’Académie, l’instrument a été remis au prince Albert II non sans une certaine émotion et solennité.

Gravé à la main

Posé dans un étui splendide, conçu aux couleurs monégasques, le violon a exigé patience et précision, un savoir-faire de haut niveau. Les côtés du violon relèvent d’un véritable travail d’orfèvrerie. Scrupuleusement gravé à la main, le bois a reçu de la poudre d’ébène fixée au moyen d’une colle spéciale. Sur les rebords, de la nacre incrustée avec grand soin.

"Je me suis rendu à Crémone pour choisir le bois", précise Roberto Masini qui avait soumis des photos au Palais princier avant de se lancer dans cette conception.

"J’étais très curieux de voir le résultat acoustique de notre création, termine-t-il. Nous avons été surpris en bien."

Le fruit d’un travail digne des plus grands luthiers.

Photo Cyril Dodergny.

Photo Cyril Dodergny.