Un hommage rendu aux soldats américains par la famille princière

Malgré la pluie battante, les hymnes américain et monégasque ont bel et bien retenti à deux pas de la place d’Armes. Une cérémonie a été organisée, lundi, en présence du prince Albert II et de la princesse Caroline (1), devant la plaque commémorative en bronze, apposée au pied du Rocher en 1922. Un hommage aux soldats américains accueillis à Monaco en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Un siècle, donc, que la Principauté a ouvert portes et frontières à des milliers de héros venus d’outre-Atlantique pour prêter main-forte aux Alliés.

"Pendant toute la Première Guerre mondiale, Monaco a accueilli des soldats blessés, alliés et européens, éclaire Thomas Fouilleron, directeur des Archives du Palais princier. Quand les États-Unis entrent en guerre, que les troupes américaines arrivent en Europe, le prince Albert Ier veut leur accorder la même hospitalité. Il était un grand admirateur des États-Unis, qu’il connaissait bien, et de sa démocratie."

Le souverain de l’époque entame les démarches dès septembre 1918 mais les soldats n’arrivent qu’en début d’année 1919, la guerre s’étant, entre-temps, achevée avec l’armistice du 11-Novembre. Du 21 janvier au 15 mai 1919, 20 215 militaires ont séjourné à La Condamine et à Monte-Carlo, logés dans 37 hôtels et 15 pensions meublées. Dans un discours, daté du 6 avril de cette année-là, le prince Albert Ier leur explique la raison de cette invitation: "Quand vous retournerez à vos foyers, vous vous rappellerez que nous voulions, ici, attirer sur vos lèvres le sourire de nos propres foyers en partageant vos tristesses; et que le souvenir de vos morts a pénétré pour toujours dans le fond de nos cœurs." La plaque commémorative sera apposée en novembre 1922, à l’initiative de la Young Men’s Christian Association, quelques mois après la disparition du prince Albert Ier.

Lundi, la présence de l’orchestre des carabiniers du Prince et de la garde d’honneur de l’Armée de l’air américaine symbolisait cette amitié, vieille d’un siècle. Ce mardi matin, pour la Fête nationale, on retrouvera l’uniforme américain sur la place du Palais.