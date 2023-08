Trois mois après une importante hausse de son ticket d'entrée, le stade nautique Rainier-III retrouve sa tranquillité à Monaco

Les habitants limitrophes regrettent toujours cette hausse

"Nous voyons la différence et, même si nous payons plus cher, cela ne me gêne pas. Je préfère ainsi." En ce mercredi soir, le stade nautique Rainier-III ferme ses portes et l’endroit s’est vidé de ses nageurs. Seules quelques sportives restent pour la séance d’Aquabike. Cécile est en vacances. Âgée d’une vingtaine d’années, elle est venue avec sa mère, propriétaire d’un appartement familial en Principauté. "Nous ne sommes pas résidents et nous payons le prix fort. Mais cela ne me gêne pas. Nous pouvons au moins nager tranquille et nous nous sentons plus en sécurité que les années précédentes."

Véronique, son amie, est résidente. Membre de l’AS Monaco natation, elle nage régulièrement avec son fils. "Nous apprécions énormément. Nous pouvons faire des longueurs sans être bousculés toutes les cinq minutes."

Cependant, les salariés de Monaco ou encore les habitants des communes limitrophes regrettent, eux, cette hausse. "J’ai fait toute ma carrière à Monaco et, aujourd’hui à la retraite, je ne peux plus y habiter. Je suis obligée de payer le prix fort pour mes petits-enfants et moi-même, exprime une habitante de Beausoleil. De ce fait, je ne viens plus. Et je trouve cela vraiment dommage. Nous avons tant donné à Monaco en venant travailler en Principauté."

Salarié depuis vingt ans à Monaco, Charles Gauthier réagit lui aussi sur la page Facebook du journal. "Je payais entre 3 et 4 euros jusque-là, maintenant c’est 10 euros pour venir nager pour les salariés, deux euros de moins que pour les extérieurs. Difficile de se sentir considéré et bienvenu avec cette politique. C’est certainement top pour les Monégasques et les résidents, mais ça ne l’est plus pour les pendulaires limitrophes", conclut-il.