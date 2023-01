Tout ce qu'il faut savoir pour circuler et stationner dans Monaco pendant les célébrations de la Sainte Dévote

Accès Gare

L’attention des voyageurs de la gare ferroviaire est attirée sur la fermeture, dès 17h30, à la circulation des piétons du vallon Sainte-Dévote. Pour rejoindre ou quitter la gare depuis ou vers la rue Grimaldi, il conviendra d’emprunter la galerie Sainte-Dévote.

Les escaliers Sainte Dévote seront également fermés à partir de 17h30.

Dispositions pratiques de circulation

De 18h20 à 19 heures, la route de la piscine sera fermée entre l’avenue J.F. Kennedy et l’appontement Jules SOCCAL.

Entre 18h45 et 19h45, des coupures ponctuelles de circulation seront opérées sur le Boulevard

Albert Ier et l’avenue d’Ostende, pour permettre le bon déroulement de la manifestation.

Dispositions relatives aux transports et au stationnement

De légers retards seront à prévoir dans les transports urbains (lignes 1, 2 et 6) et interurbains (lignes ZOU n° 607 et n° 80), lors des coupures de circulation visées ci-dessus.

S’agissant des parkings publics (accès/déviation), une information sera donnée aux usagers (affichettes apposées sur les bornes d'accès aux parcs) par le service concerné.