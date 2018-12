PHOTOS. Pour Noël, la princesse Stéphanie rend visite aux plus faibles

Comme tous les pays, comme toutes les communautés, Monaco aussi a son lot de misère et de douleur. En cette période de fêtes, la princesse Stéphanie a rendu visite aux patients de l’unité psychiatrique du Centre hospitalier Princesse-Grace, et du Centre Rainier-III, en présence de Benoîte de Sevelinges, directrice de l’hôpital, et de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé.

Accueillie par le Dr Valérie Aubin, responsable de l’unité psychiatrie, et accompagnée des volontaires de la Croix Rouge monégasque, la princesse a visité les patients et leur a remis des cadeaux.