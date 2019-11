PHOTOS. Le prince Albert et la princesse Charlène offrent un peu de bonheur aux protégés de la Croix-Rouge monégasque

Dans le salon d’honneur de la Croix-Rouge monégasque, deux clichés attirent mécaniquement l’œil curieux. D’un côté de la pièce, un portrait intime du prince Rainier et de la princesse Grace. De l’autre, le prince Albert et la princesse Charlène au balcon du Palais aux côtés de leurs deux enfants. Deux générations qui n’ont jamais dérogé à la traditionnelle remise des colis aux aînés de la Principauté et des communes avoisinantes. Un précieux moment de rencontre à quelques jours de la Fête nationale.

Hier encore, une soixantaine de personnes dans le besoin ont convergé vers le siège de l’organisme humanitaire, boulevard de Suisse, pour recevoir le traditionnel sac floqué de la fameuse croix rouge, truffé de gourmandises.

Dedans, entre autres, un mijoté d’agneau aux tomates séchées, des tourbillons aux légumes, des petites meringues, du chocolat, du miel, une bouteille de Bordeaux… "Ceux qui le reçoivent résident à Monaco et sont bénéficiaires de l’allocation mensuelle de retraite versée au gouvernement, du fait de leurs petits revenus", précise Paule Leguay, responsable de la section sociale à la Croix-Rouge monégasque.

"c'est un vrai

soutien moral"

Outre un bref moment d’échange en tête-à-tête avec le couple princier, ce don providentiel s’avère être une vraie aide morale. "On est très reconnaissants de ce que font Monaco et le couple princier pour nos aînés, confie Hayat Mourad, fille de Khaddouj, résidente à Monaco depuis quatre décennies. C’est une chance que ma maman, victime d’une grosse pathologie, vive ici. Elle est aidée et écoutée. Au quotidien, c’est un vrai soutien moral."

"À Noël, ils auront aussi un colis et des cadeaux. Pour leur anniversaire, un chèque de 50 euros et, au printemps, ils seront invités à un repas", poursuit Paule Leguay.

Au total, 139 colis auront été distribués par la Croix-Rouge monégasque, dont le prince Albert II est président. Sans compter les 396 autres délivrés aux plus nécessiteux des communes avoisinantes. À Peille, Beausoleil, Cap-d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie, ce sont les CCAS locaux qui dispatcheront, à leur guise, le fruit de la bonté princière.