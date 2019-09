Maurice Jaubert, ce compositeur niçois mort tragiquement lors de la Seconde Guerre mondiale

Maurice Jaubert a composé une quarantaine de musiques de films, dont nous avons donné les principales dans notre récit.

Mais certaines de ses compositions ont été utilisées à quatre reprises après sa mort par le cinéaste François Truffaut, grâce à la complicité du musicologue François Porcile: en 1975 dans "L’histoire d’Adèle H" (l’histoire de la deuxième fille de Victor Hugo, interprétée par Isabelle Adjani - affiche ci-dessus), en 1976 dans "L’argent de poche" (l’histoire d’une vie scolaire en Auvergne), en 1977 dans "L’homme qui aimait les femmes" (avec Charles Denner et Brigitte Fossey), et en 1978 dans "La chambre verte" (histoire de veuvage, avec François Truffaut lui-même et Nathalie Baye).

Dans tous les cas, le générique du film comporte: "Musique : Maurice Jaubert", comme si le musicien avait personnellement composé ces musiques pour ces films.

Un hommage aux studios de la Victorine

Un hommage sera rendu à Maurice Jaubert ainsi qu’à deux autres compositeurs de musiques de films nés ou attachés à Nice, Francis Lai et Joseph Kosma, lors d’une conférence donnée aux studios de la Victorine dimanche prochain 29 septembre à 10 heures par André Peyrègne.

Cette conférence prendra place dans le cadre de la célébration des cent ans des Studios de la Victorine, intitulée « L’ odyssée du cinéma » au cours de laquelle plusieurs concerts de musiques de films seront donnés:

- Samedi à 11 heures: orchestre des élèves du conservatoire; à 14 heures : Marie-Josèphe Jude, pianiste, et le Quatuor Ellipsos; à 17 heures Thomas Enhco, pianiste.

- Dimanche à 14 heures: jeunes solistes de l’Académie d’été; à 15h30: duo de pianos Jean-François Zygel - André Manoukian ; à 17h30: Neima Naouri et le chœur et l’orchestre du conservatoire.

D’autre part, dimanche à 20 heures aura lieu à Acropolis à Nice un concert d’airs de musiques de films donné par la soprano Natalie Dessay.

Savoir+

Studios de la Victorine, 16 avenue Édouard Grinda. Entrée gratuite.