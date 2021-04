Les carabiniers du Prince recrutent: voici tout ce qu’il faut savoir

Le tatami pour tester le comportement du futur carabinier

Pour espérer faire partie de ce prestigieux corps militaire, la sélection est drastique.

Il faut d’abord être âgé de 19 à 27 ans inclus. Il y a aussi un critère physique : mesurer 1,80 mètre minimum, mais pas plus de 2 mètres et avoir un IMC inférieur à 25.

Il faut aussi savoir nager, être dépourvu de tatouage apparent, être titulaire du permis de conduire, avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté ou avoir effectué une préparation militaire. Enfin, le candidat doit aussi être célibataire. Pour se marier, le carabinier devra attendre d’être confirmé au bout d’un an et demander l’autorisation au prince qui validera en fonction de la place à la caserne.

Une enquête de probité sera aussi menée sur la future épouse.

UNE SÉRIE D’ÉTAPES POUR ÊTRE ADMIS

Si toutes ces conditions sont remplies, le dossier de candidature pourra alors être constitué et déposé avant le 30 juin. Viennent ensuite les épreuves d’admissibilité avec différents tests qui doivent être passés avec succès: épreuves de maths et de français, ainsi que des épreuves physiques.



Puis enfin les épreuves d’admission avec un questionnaire médical, des tests psychotechniques et l’entretien de motivation avec le chef de corps et les RH du gouvernement monégasque.



"Nous voulons voir si le candidat est honnête dans ses motivations, explique le commandant Convertini. Hormis tout ce qui est théorique, nous recherchons aussi de belles personnes. Et pour les mensonges, on a une machine!"

NE JAMAIS TOURNER LE DOS

L’admission passe aussi par l’épreuve du tatami face à l’attaque surprise de deux hommes. Une épreuve de comportement pour savoir comment la future recrue réagit quand elle est dans le rouge. Avec le sourire? En trichant? La peur au ventre? Et ensuite comment elle se défend…



S’écrouler et partir en courant, c’est évidemment ne pas mettre toutes les chances de son côté. Car l’esprit de ce corps c’est justement de ne jamais tourner le dos.



"Dans la limite des postes disponibles, le jury arrête le classement final par ordre de mérite, conclut le lieutenant Hervé Matu. Et les nouveaux carabiniers sont incorporés après approbation du prince qui valide, ou pas, les dossiers que nous lui présentons."