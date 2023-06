Les anciens fiefs encore à la fête ce dimanche sur le Rocher pour la 4e Rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco

Ici, à l’ombre des pins de la place du Palais princier, le bruit du marteau sur l’enclume se mêle à celui de l’accordéon et des instruments à corde. Là-bas, sur une piste de sable, les joutes s’enchaînent : à cheval, d’abord, puis entre deux mousquetaires.

Enfin, des chevaliers officiant sous la bannière des Grimaldi Milites croisent le fer dans un fracas retentissant pour promouvoir le béhourd, une discipline de combats médiévaux. Jusqu’à demain soir, le Rocher vit au rythme du passé et de l’Histoire. Celle qui lie onze communes françaises à la dynastie régnante des Grimaldi.

En provenance du Haut-Rhin, des Pyrénées-Orientales, des Deux-Sèvres, du Lot-et-Garonne, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse, leurs représentants ont été invités à déployer leur culture, leur gastronomie et leur folklore pour cette 4e Rencontre des sites historiques Grimaldi.

Bon nombre d’artisans arborant, d’ailleurs, le label "Grimaldi", "un vrai plus" selon Vincent Beylard, champion du monde de… confiture en 2020.

Les fiefs Mazarin en force

À 22 heures ce samedi, sur les façades de la demeure princière, un spectacle de son et lumière a magnifiquement conté ces liens ancestraux. "Cette année, il y a une prédominance des fiefs de la famille Mazarin. Ils sont entrés dans la famille Grimaldi en 1777 avec le mariage entre Louis d’Aumont-Mazarin et le futur prince Honoré IV, résume Thomas Fouilleron, directeur des Archives du palais princier. Grasse et Saint-Honorat de Lérins font référence à Augustin Grimaldi [celui-ci en était respectivement l’évêque et l’abbé commendataire, N.D.L.R.] qui est devenu seigneur de Monaco après l’assassinat de son frère Lucien, en 1523."

Lucciana, jumelée à Monaco depuis 2009, est naturellement un rappel à l’origine géographique de Dévote, la sainte patronne de la Principauté, tandis que Prats-de-Mollo est le lieu de sépulture de Marie-Charles-Auguste Grimaldi, frère cadet du prince Honoré III.

"Comme un jumelage"

Devant les princesses Charlène, Caroline, Stéphanie, Gabriella et le prince héréditaire Jacques, chaque maire de ces anciens fiefs a reçu un trophée et une chaleureuse poignée de main du prince Albert II, en témoignage des attaches historiques et amicales.

"C’est une fierté de revendiquer cette appartenance. Nos liens datent de plusieurs siècles et continuent à se tisser comme une grande famille. C’est comme un jumelage, se réjouit Marc Jung, maire d’Issenheim dans le Haut-Rhin. Localement, cela suscite des interrogations et de la curiosité de la part de nos visiteurs."

Dans le discours d’ouverture du prince Albert II, il a beaucoup été question d’amitié incarnée par une personnalité disparue brutalement dans la nuit du 2 au 3 juin: Albert Croesi, chef d’orchestre de ces rencontres historiques et vice-président délégué de la Fédération des sites historiques Grimaldi.

à lire aussi

"Il était, chacun le sait, un de mes amis personnels. Celui de toute notre famille. Albert était certainement devenu un ami pour beaucoup d’entre vous, tant son enthousiasme, sa passion, l’élan qu’il donnait à tout ce qu’il entreprenait étaient communicatifs, a souligné le prince Albert II. Nous devons la réussite de cette manifestation à son âme fondatrice."

Avant de rappeler les valeurs que ce Monégasque incarnait, son caractère entrepreneurial, sa vie de serviteur de l’État. À l’écoute de ces mots d’hommage, sa voix rauque et sa bonhomie résonnaient en chacun. Son héritage vit encore.

Au centre de la place du Palais, des combats médiévaux ont eu lieu, notamment de mousquetaires. Photo Jean-François Ottonello.

La famille princière pose aux côtés des membres de l’association de béhourd Grimaldi Milites Photo Sébastien Botella.

Photo Sébastien Botella.

Danses folkloriques, fanfares musicales et chants typiques ont rythmé la journée d’hier. Photo Sébastien Botella.

Photo Jean-François Ottonello.