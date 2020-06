Le nouveau chef de la PJ monégasque a prêté serment

"Oui! Je le jure!" Lundi, le nouveau chef de la Division de police judiciaire à la direction de la Sûreté publique, Jean-François Mirigay, a prêté serment devant les magistrats de la Cour d’appel (1). Une cérémonie au ton protocolaire devant l’autorité compétente qui a vite cédé la place à l’émotion.

Dans un premier temps, le procureur général Sylvie Petit-Leclair a usé de la corde sensible pour présenter la carrière du fonctionnaire.

"Dossiers parfois complexes"

"Vous avez certainement déjà connu un moment d’émotion lors de la cérémonie de sortie de l’école de police de Saint-Cyr au Mont d’Or, a-t-elle déclaré. Mais vous n’oublierez pas cette salle d’audience dans laquelle vous prêtez serment, ni la cérémonie de ce jour, très symbolique et non moins chargée émotionnellement."

Le commissaire divisionnaire Jean-François Mirigay, diplômé à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, a occupé des postes successifs à la Direction interrégionale de la police judiciaire à Lyon, à la Brigade de recherches et d’intervention de Bayonne, avant de devenir attaché de Sécurité intérieure à Sofia, en Bulgarie, puis de rejoindre le Centre de coordination pour la lutte antidrogue à Toulon.

Après un détour à la Direction de la police générale à Paris, le nouveau chef de la PJ est arrivé à Nice en qualité de directeur départemental. Il remplace aujourd’hui Christophe Haget (2).

"À Monaco, souligne la procureure générale, vous commencez une nouvelle carrière. Vous n’ignorez pas que ce poste est vacant depuis un certain temps, l’intérim ayant été assuré par M. Stéphane Giorgetti. Vous devrez vous pencher sur des dossiers, parfois complexe, dont est chargée la police judiciaire. Et sans doute répondre aux impératifs de la feuille de route établie par le directeur et son adjoint. Vos nouvelles fonctions vont abonder en relations avec l’ensemble des magistrats du parquet général. Je ne doute pas qu’elles seront facilitées par le nécessaire climat de confiance insufflé et indispensable au bon fonctionnement de la chaîne pénale, dont chaque maillon se nourrit du travail des autres et grâce à la transparence."

"Loyauté à l’égard de la Principauté"

Dans son discours, Sylvie Petit-Leclair a souligné en ces termes les exigences de la fonction: "le respect scrupuleux des valeurs traditionnelles d’un corps dont l’action concourt au bon fonctionnement de l’État de droit" ; une "loyauté sans failles"; le "souci de l’exemplarité et la recherche de l’efficacité dans le respect du droit et de la déontologie, ces règles enseignées à l’école des commissaires et que vous avez toujours respectées".

Et le procureur général d’adresser ses vœux de réussite par "l’engagement solennel avec loyauté à l’égard de la Principauté et de S.A.S. le Prince souverain."

À son tour, la présidente Muriel Dorato-Chicouras a souhaité la bienvenue au commissaire divisionnaire Jean-François Mirigay, qui était accompagné de Richard Marangoni, le directeur de la Sûreté publique, et de son adjoint Régis Bastide, lors de cette cérémonie officielle.

1. La présidente de la Cour d’appel était entourée des conseillers Éric Senna et Françoise Carracha.

2. Inculpé dans l’affaire Bouvier Rybolovlev, Christophe Haget est désormais chargé de mission auprès du directeur de la Sûreté publique