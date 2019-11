La Princess Grace Foundation récompense des artistes de tous horizons à New York

C’était une soirée chic et glamour à l’hôtel Plaza, comme Manhattan sait les faire. À New York en début de semaine, le prince Albert II a présidé le traditionnel gala des Princess Grace Awards. Des trophées récompensant des artistes émergents ou reconnus dans l’univers de la danse, du théâtre et du cinéma, qui défendent les valeurs de la Princess Grace Foundation USA.

La soirée animée par le chanteur et acteur Leslie Odom Jr - lauréat d’un prix de la fondation en 2016 - a notamment honoré l’actrice Bernadette Peters. Figure de Broadway et trois fois lauréate d’un Tony Award, elle a été distinguée du prix Prince Rainier III. Une statuette décernée "pour son talent artistique exceptionnel et sa contribution exemplaire".

Autre récipiendaire de la soirée, la réalisatrice Chinonye Chukwu, qui a reçu le prix Princesse Grace. Une distinction qui confirme aussi le succès de son dernier film, Clemency, Grand Prix du jury du Festival du film de Sundance cette année.

Date anniversaire oblige, une célébration spéciale de la princesse Grace - qui aurait eu 90 ans cette année - a ponctué le gala avec une vidéo hommage. Au cours de la soirée, ce sont également vingt-cinq artistes émergents du théâtre, de la danse et du cinéma qui ont reçu des prix et des bourses de la part de la fondation.

Le gala s’inscrit dans la continuité de l’héritage de la princesse Grace, qui a aidé les artistes émergents à poursuivre leurs objectifs artistiques de son vivant. Au total, la fondation aux États-Unis accorde annuellement plus d’un million de dollars à des artistes du théâtre, de la danse et du cinéma.