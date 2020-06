Ce qu'il faut retenir de la conférence de l'International for Women Forum sur les conséquences du Covid à Monaco

"L’Union européenne a souhaité unir ses forces à celles des acteurs internationaux issus des secteurs publics, privés et de la société civile. (...) J’ai tenu à ce que Monaco y prenne toute sa part. Aussi ai-je annoncé que mon gouvernement et la Fondation Princesse Charlène verseront d’ici la fin de l’année une somme d’un million d’euros en faveur des organisations multilatérales qui luttent contre cette pandémie."

Monaco participe donc au financement de différents programmes. "À l’occasion du 3e sommet mondial sur les vaccins du GAVI, (...) j’ai annoncé la contribution volontaire de la Principauté à hauteur de 1,25 million d’euros entre 2020 et 2025. (...) Enfin, dans le cadre du plan global d’intervention humanitaire Covid-19 des Nations Unies, la Principauté s’est engagée. Elle a accordé 300.000 euros au programme alimentaire mondial (...) dans six de nos pays de coopération, 300 000 euros au haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à l’Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et 100 000 euros au bureau des Nations Unies des affaires humanitaires. À ces sommes s’ajoute une enveloppe de 800.000 euros qui a été immobilisée pour nos partenaires bilatéraux afin de mettre en œuvre leur plan de riposte à la pandémie et d’adapter leurs projets en cours aux conséquences de cette crise."

Sont ensuite intervenus dans la discussion de ce W4W Forum Évelyne Genta, ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni et au Kazakhstan, Ornella Barra, co-chief operating officer de Walgreens Boots Alliance, et Ilaria Capua, directeur du Centre d’excellence One Health de l’Université de Floride (lire par ci-dessous).

Ilaria Capua, en Floride: "Le Covid est une maladie du mouvement"