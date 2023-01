5 questions pour tout savoir sur le nouveau Registre du Commerce et de l’Industrie mis en ligne à Monaco

Depuis ce vendredi 13 janvier, le registre du commerce et de l’industrie de Monaco est en ligne. Dans le cadre du programme Extended Monaco, le gouvernement poursuit la transformation numérique de son administration.

Cette nouvelle offre venant compléter ce qui existe déjà: un cloud souverain d’État, la fibre à 10GB, ou encore la plateforme Extended Monaco et le co-financement des projets à vocation digitale. Voici les six points à retenir de ce nouveau service numérique.

À quoi sert le registre de commerce et de l’industrie?

Le répertoire du commerce et de l’industrie concentre officiellement les activités commerciales, les sociétés autres que les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique. C’est via ce répertoire que l’on trouve des informations certifiées sur les sociétés de Monaco.

Ce registre s’assure que les formalités légales de création, d’autorisation d’exercer et de publicité ont été réalisées. L’immatriculation au répertoire du commerce et de l’industrie étant obligatoire.

Qu’est-ce qui change depuis ce vendredi 13 janvier?

Le RCI dépend de la direction de l’expansion économique, cette dernière est située au 9, rue du Gabian et ouverte de 9h30 à 17 heures, du lundi au vendredi. C’est naturellement par son biais que l’on obtient des informations certifiées sur les sociétés et entreprises de Monaco ou encore un extrait de RCI.

Ce dernier sert à justifier de l’existence légale de la société. Il peut être demandé par les banques, fournisseurs, les futurs associés, afin de s’assurer que la société est déclarée.

Jusqu’à ce vendredi, cet extrait de RCI devait se retirer à la direction de l’expansion économique. Depuis ce vendredi, il est possible de consulter gratuitement des informations sur les entreprises de Monaco et d’acheter de manière dématérialisée via le site, un extrait de RCI.

Qu’apporte ce nouveau service?

Un gain important de temps pour les usagers. Mais aussi pour les agents dont les conditions de travail seront améliorées et dont les missions vont pouvoir être poussées dans d’autres domaines. Stéphan Bruno, directeur de l’expansion économique, l’a précisé lors de la conférence de presse donnée au Yacht-club "certains jours, on pouvait attendre jusqu’à 45 minutes".

Désormais, un extrait de RCI peut être obtenu en ligne, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 et de manière immédiate. Au total, 20.000 actes sont réalisés à la direction de l’expansion économique chaque année.

L’extrait de RCI sera-t-il identique?

L’extrait de RCI sera identique et certifié. "La version numérique de l’extrait de RCI est certifiée grâce à un cachet numérique, précise de son côté Julien Dejanovic. Il ne sera pas utile de sortir la version papier. Durant trois mois, sur un espace de stockage, le document est consultable et réutilisable."

Comment se procurer l’extrait numérique de RCI d’une société?

Pour acheter un extrait de RCI, plusieurs méthodes. Soit directement sur le site, teleservice.gouv.mc/rci/, soit par MonGuichet.mc. "Si on passe par ce dernier, il suffit de mettre RCI dans la barre de recherche. On peut émettre des factures mais également retrouver l’historique des achats réalisés."

Cette demande peut aussi être réalisée sur le mobile. "L’interface est également très fluide", poursuit Julien Dejanovic, directeur des services numériques.

"Le moyen de paiement est quant à lui sécurisé et aucune donnée bancaire n’est enregistrée." Enfin, il reste toujours possible de se rendre à la direction de l’expansion économique rue du Gabian. Le prix reste quant à lui identique: 15 euros.

Des utilisateurs réguliers ont pu, en amont, tester ces nouveaux outils et partager leurs expériences afin d’y apporter des ajustements. L’avis est unanime, l’utilisation s’avère simple et efficace. Le dernier mot sera cependant donné par les usagers qui peuvent, dès aujourd’hui, s’approprier ce nouveau site.