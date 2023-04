"J'essaie d'être la plus juste": l'entretien sans filtre avec Justine Henin, ex-numéro un mondiale devenue consultante pour Eurosport au Rolex Masters

Justine Henin a 40 ans aujourd’hui. N’empêche: elle n’a pas changé. Ou si peu. Le cheveu est toujours blond, mi-long, lisse. Le sourire suave. La voix douce, avec cet infime saupoudrage d’accent belge, charmeur pour une fois.

L’ex-reine des courts, ogresse en son temps qui avait cumulé 117 semaines en n°1 mondiale, vainqueure de 43 titres dont 7 Grand Chelem, est restée dans la vie comme sur les courts: professionnelle jusqu’au bout des ongles. C’est donc avec appétit qu’on lui a tendu le dictaphone.

Justine, vous voici donc devenue consultante. Que réclame ce job?

Ouh là, c’est une question difficile qu’on ne m’a peut-être jamais posée... Déjà, il faut beaucoup travailler. On a beau avoir été joueur, le circuit a changé. Mais le fait d’avoir joué, fait que l’on peut ressentir ce que ressent le joueur, même si on n’est jamais dans son intimité. Et bien sûr, il faut rester dans la nuance. Enfin, il faut mettre son ego de côté, car on est au service du téléspectateur.

La critique est difficile?

La critique peut être constructive et positive. On est là pour partager ce qu’on voit, mais toujours avec le respect du joueur. Je peux être très dure mais j’essaie d’être la plus juste. Et des erreurs, moi aussi j’en commets...

Ça gagne combien, un consultant de votre niveau? Dix mille, vingt mille euros mensuels?

(ferme) Ah, ça, je ne vais pas vous le dire! Je ne partage pas ces choses-là, parce que ce n’est pas très intéressant...

"J’adore le bruit de la terre battue"

La terre est une surface lente et peu spectaculaire. Vous lui trouvez quand même des qualités?

Lente oui, moins spectaculaire, à mes yeux, non. Il faut avoir une tête dure pour jouer là-dessus. ça nécessite plus de patience et une dimension stratégique. Moi j’adore le bruit de la terre battue, ça m’a beaucoup fait vibrer quand j’étais gamine...

Le joueur que vous adorez commenter?

Ah, Carlos Alcaraz j’adore. C’est bluffant, sa façon de se déplacer, son relâchement et en même temps une dimension physique très forte. Son insouciance et sa grande maturité. En fait, il coche beaucoup de cases! Après, je dois admettre que j’admire Djokovic. C’est peut-être pas celui qui m’amuse le plus, mais je continue à être surprise par ce qu’il fait.

Vous avez été 117 semaines n°1 mondiale. ça paraît impossible aujourd’hui?

Peut-être que Swiatek va l’être? Oui, il y a un manque de constance dans le tennis féminin, mais une nouvelle mouvance se dessine, avec une Sabalenka, Rybakina aussi.

"J’ai refusé beaucoup d’exhibitions où l’on me proposait énormément..."

C’était indispensable que les filles soient autant payées que les garçons?

C’est un combat légitime que des joueuses ont mené. ça devient de plus en plus naturel, même aux yeux de pas mal de joueurs aujourd’hui...

Vous avez cumulé 20 millions de dollars de gains en carrière. Vous étiez sous-payée, donc...

Vingt millions... C’est possible, oui. Mais en brut, hein! Après, c’est facile de dire ça quand on a gagné pas mal d’argent, mais croyez-moi, ce n’était pas mon moteur. Vous savez, j’ai refusé beaucoup d’exhibitions où l’on me proposait énormément...

"Je me sens plutôt épargnée"

Vous n’en avez jamais eu marre de cette balle jaune?

Non... Je ne joue plus beaucoup. J’ai des petites douleurs physiques, j’avoue. Le tennis, ça va au-delà de la petite balle jaune. C’est un grand pan de ma vie, mais il y a un autre grand pan avec plein de choses aussi.

Vous avez donc du mal à enfiler les chaussettes sans douleur le matin?

(rires) ça va encore. Encore un peu mal au coude, un peu à l’épaule aussi, mais je prends soin de moi. Et vous savez quoi? Franchement, je me sens plutôt épargnée.