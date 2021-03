Michel Drucker fait son grand retour ce dimanche sur France 2

"En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme", avait déclaré en octobre Françoise Coquet, sa coproductrice, dans les colonnes du Parisien. Près de six mois plus tard, Michel Drucker, le taulier du PAF retrouve enfin son émission mythique de Vivement Dimanche ce dimanche.

L’animateur sera donc de retour au Studio Gabriel et de nombreuses personnalités ont joué le jeu pour ce come-back très attendu. Une vingtaine d’humoristes devrait entourer Drucker pour cette émission dans un décor particulier puisque l’enregistrement s’est fait sans public en raison de la crise sanitaire.

Sur le plateau, du beau monde : Gad Elmaleh, Les Chevaliers du Fiel, Eric Antoine, Mathieu Madenian, Dany Boon, Anne Roumanoff, Laurent Gerra, etc.