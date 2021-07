Le Varois Dylan Rocher, maître de Saint-Tropez aux Masters de pétanque

Les favoris des Masters 2021 n’ont pas raté la première marche. Ce jeudi à Saint-Tropez, Dylan Rocher et Stéphane Robineau, toux deux licenciés à Fréjus ainsi que Philippe Suchaud se sont imposés en finale 13-8 face à l’équipe locale de Saint-Tropez.

Devant près de 500 spectateurs, ils ont pourtant dû s’employer face à la formation surprise du tournoi parvenue en finale après avoir battu l’Espagne puis l’Italie. Depuis 2013, aucune équipe locale n’avait réussi pareil exploit.

"Un petit coup de chance"

Dans cette ultime partie, les deux équipes ont été au coude à coude jusqu’à 5-5. Les Tropéziens prenaient l’avantage 8-5 jusqu’à une neuvième mène fatale qui leur coûtait 6 points, et la victoire.

"Cela a été plus compliqué qu’on ne le pensait, concédait Dylan Rocher. On a eu un petit coup de chance avec ces 6 points. En face, ils ont fait une très belle partie. On est content d’avoir gagné la première étape."

Si les deux prochaines étapes se dérouleront à Montluçon et Thaon-les-Vosges, les Masters reviendront dans le Var pour la quatrième étape programmée à Six-Fours.