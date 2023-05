"C’est très différent que d’être derrière un volant": Charles Leclerc évoque ses activités en dehors de la Formule 1

"Je ne me considère ni comme un musicien, ni comme un artiste"

Après les circuits, voilà Charles Leclerc présent depuis quelques semaines sur Spotify, Deezer, Apple Music. Le sportif s’est frayé un chemin sur les plateformes musicales pour y proposer deux morceaux instrumentaux au piano, AUS23 et MIA23, qu’il a composés et qu’il interprète. AUS pour Australie, sorti en marge du Grand Prix de Melbourne et MIA, publié à l’occasion du Grand Prix de Miami en Floride.

Sur YouTube, les vidéos totalisent déjà près d’un million de vues. Et laissent apparaître une autre facette du pilote au travers de ses deux compositions, où le piano opératique se mêle à une atmosphère mélancolique. Deux titres qui se rapprochent des univers de Ludovico Einaudi ou Sofiane Pamart, chantres de ce domaine du piano solo façon pop star. Un univers où l’on n’attendait pas forcément le Monégasque.

Le piano a fait irruption dans votre vie pendant le confinement et aujourd’hui vous voici compositeur des titres instrumentaux publiés sur des plateformes. Qu’est-ce qui vous attire à la musique?

Très honnêtement, je ne me considère ni comme un musicien, ni comme un artiste. Je joue depuis le confinement, en effet. J’ai acheté à l’époque ce piano pour faire passer le temps. Et je publiais, de temps en temps, des stories sur Instagram avec mes morceaux. J’ai remarqué qu’il y avait de l’intérêt pour ces vidéos. Alors, je me suis dit que c’était pas mal de les enregistrer de manière plus professionnelle et de les publier sur les plateformes. Ça ne coûtait rien, car j’ai tout le matériel à la maison! Et si ça plaît, c’est cool!

Composer au piano, est-ce pour vous une manière de raconter vos d’états d’âme?

Oui et non. J’adore la musique dépressive… mais cela ne veut absolument pas dire que je suis triste à longueur de journée!

Et ces musiques publiées ne représentent pas les courses que j’ai courues. Bien que malheureusement, le début de saison que j’ai eu, ça pourrait. [sourire] La réalité est la suivante: je me mets sur le piano, je joue, je prends du plaisir et j’enregistre ça. Comme je ne savais pas comment appeler ces morceaux, je leur ai donné le nom des Grands Prix, comme ça on sait plus ou moins quand est-ce que je les ai lancés.

Une atmosphère nostalgique se dégage tout de même de ces morceaux…

C’est vrai, ce sont les morceaux tristes que j’aime au piano… mais il n’y a pas forcément quelque chose à voir derrière. Je fais ce qu’il me plaît et ce qui sort.