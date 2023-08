Ce qu'a dit le coach de l'AS Monaco Adi Hütter avant la reprise de la L1 contre Clermont

Le bilan de la prépa

"Je suis très satisfait de notre présaison. Le programme a été bien organisé, on a joué de très bonnes équipes. On s’est entraîné dans des conditions idéales en Angleterre, avec des victoires contre Leeds et le Bétis Séville. J’avais besoin de connaître mieux les joueurs, de créer de bonnes relations. On a beaucoup parlé. Il fallait qu’ils comprennent mes principes de jeu, ma façon de voir le football. La communication a été une partie importante de ces dernières semaines. Je pense qu’on est bien préparé. C’est spécial. C’est mon premier match en L1."

L'apport de Philipp Köhn

"Je suis très heureux des transferts jusqu’à maintenant (les arrivées de Salisu et Köhn, NDLR). Philipp est un très bon gardien. Il a performé en préparation et fait des arrêts importants contre de très belles équipes. Il est très bon dans le un contre un, il est à l’aise au pied. On peut repartir de derrière sans souci avec lui, c’est presque un défenseur de plus. Il va commencer dimanche et on verra pour la suite. Il y a de la bonne concurrence à tous les postes. On voit beaucoup de qualités à l’entraînement."

L'Europe

"C’est un objectif important. On veut tous retrouver l’Europe. Les premiers matchs sont toujours spéciaux mais j’espère voir les principes qu’on a travaillés durant ces six semaines. J’ai le sentiment que les joueurs adhèrent à la façon dont on veut jouer. J’ai senti une très bonne énergie sur le terrain mais aussi lors de nos réunions. On respecte beaucoup Clermont qui avec un petit budget a fait une très belle saison et terminé huitième."

Le PSG favori?

"Ca a été très serré la saison dernière avec Lens mais pour moi le PSG est toujours le favori, un peu comme le Bayern Munich en Bundesliga. J’espère qu’on fera partie des équipes capables de rivaliser avec le PSG."

La défense

"On a concédé 13 buts lors de la présaison mais on a joué contre des grosses équipes comme Arsenal ou le Bayern Munich. C’est un processus. Ca fait sept semaines que je suis là. J’ai déjà vu une évolution. On veut presser haut, mais on doit faire attention aux espaces qu’on laisse. On travaille dur pour s'améliorer".

Minamino

"Je le connais depuis qu’il a 20 ans et son passage au RB Salzbourg. Il a joué à Liverpool. Je connais ses forces, ses faiblesses. Pour moi, c’est un joueur fantastique. On a vu lors de ses derniers matchs contre le Bayern et Arsenal qu'il était en forme. J’espère qu’il fera mieux que la saison dernière."

La possible arrivée de Zakaria

"On parle de ce transfert depuis plusieurs semaines. On a parlé au téléphone, il m'a dit qu'il serait heureux de venir. Je le connais depuis 2015. Il avait 18 ans. Après deux saisons, il est parti à Gladbach, où je l'ai ensuite retrouvé. Je le connais très bien. Lui aussi. Il parle français car il est né à Genève et s'exprime aussi parfaitement en anglais et en allemand. Il serait une addition parfaite à notre effectif".