"Le sport vous sauve la vie": malgré une leucémie, ce Niçois s'est qualifié pour les championnats du monde Ironman

"Le sport m’a aidé à guérir!" La pratique sportive est omniprésente dans la vie de Cyril Del Pistoia depuis son adolescence. Rugby, vélo, course à pied, le Niçois de 35 ans touche à tout. À 16 ans, il participe à sa première compétition, le triathlon de Levens. Dès lors, son objectif est clair, participer à un Ironman. "A 24 ans, je venais d’achever mon master, puis du jour au lendemain, on m’annonce que je suis atteint d’une leucémie aiguë à un stade très avancé. Les médecins me conseillent de prévenir mes proches, mes chances de survie sont faibles."

Cyril est alors immédiatement placé en chimiothérapie intensive. "À ce moment, la mentalité du sportif a pris le dessus. Je me suis dit qu’il fallait que je me batte." Détendu et ouvert à l’idée de parler de sa maladie, il conserve son sourire et son sens de l’humour: "Pendant ce mois et demi de traitement intensif, je n’ai pas oublié le sport, je voulais garder la forme. J’ai demandé à avoir un vélo d’appartement dans ma chambre!"

Le Niçois a vu sa maladie comme une épreuve sportive: "J’y suis allé comme un guerrier, c’était un combat que je voulais gagner. Bien sûr ça a été dur par moments, mais avec de la rigueur, de l’optimisme et de la discipline, je gardais la tête haute."

"Le sport est un médicament physique et psychologique"

Après une chimiothérapie, un traitement expérimental et une greffe de cellule-souche, Cyril est "miraculeusement" guéri. Il garde néanmoins des séquelles irréversibles, handicapantes pour la pratique sportive: "Je suis devenu très sensible à la chaleur, mais le plus gênant, c’est que j’ai perdu 35% de ma capacité pulmonaire." Au moment de réapprendre à s’asseoir, se tenir debout puis marcher, Cyril n’a qu’une chose à l’esprit, se remettre au sport pour reconstruire son corps. "J’ai évidemment fait les choses progressivement et par étapes, mais le sport était un réel médicament physique et psychologique."

Une fois parvenu à se remettre en forme, le Niçois souhaite tourner la page de la maladie. Il se lance alors le défi de participer à un Ironman, cinq ans après sa greffe. "C’est comme un rêve pour moi. Je veux réussir cette épreuve qui me paraît être un exploit surhumain. Je veux me prouver que je suis à l’étape supérieure, pas juste celle de la survie, mais de la vie, en prenant plaisir à vivre." Entre les séjours à l’hôpital, les antibiotiques et les entraînements douloureux, la préparation à l’Ironman ne se fait pas sans obstacle. Pourtant, rien ne l’arrête. Il est décidé à prendre sa "revanche sur la vie" et à se prouver à lui-même qu’il en est capable. "Quoi de mieux que le sport pour se sentir vivant! C’est une hygiène de vie et il me permet de vivre des choses extraordinaires."

"J’ai eu une seconde chance"

Après avoir frôlé la mort, Cyril prend conscience que la vie est une chance, un cadeau: "Je ne suis pas censé être là. Je me dis alors que j’ai eu une seconde chance, une deuxième vie et qu’il faut que j’en profite au maximum plutôt que m’apitoyer sur mon sort. On ne sait pas combien de temps ça va durer." Il se reprend en riant: "Le plus longtemps possible j’espère, j’ai des mondiaux d’Ironman à faire!" Grâce aux valeurs du sport, le Niçois a su se relever de cette épreuve, pour aujourd’hui vivre son "rêve ultime". "Sans le sport, je ne serai ni parvenu à reprendre une vie normale ni à la savourer."

Le sportif évoque son récent palmarès très humblement et affiche un large sourire de fierté et de reconnaissance: "Je recommence les compétitions en 2020 avec l’équipe de France des greffés. Lors des jeux mondiaux, je suis médaillé d’or en biathlon, en ski de fond et en course à pied en raquette."

Durant la Covid, un isolement strict s’impose à lui, mais pas question de perdre le rythme des entraînements: "Le vélo d’appartement était mon meilleur ami. Ça a payé, puisqu’en 2022, à Oxford, je suis champion européen du contre-la-montre à vélo."

"J’aime les histoires qui finissent bien"

Cinq ans après la guérison de sa leucémie, Cyril réalise son rêve d’adolescent: "faire un Ironman à Nice en 2022". Il parvient même à se faire remarquer grâce à son excellent temps: "Touché par mon histoire et mes performances, Ironman m’a invité à participer aux mondiaux cette année à Nice. En plus d’être une ville très symbolique pour moi, faire les championnats du monde est mon objectif ultime. Participer me rendra déjà très heureux et fier. Je vais tout donner car j’aime les histoires qui finissent bien."

Le Niçois tire de son expérience personnelle une réelle leçon de vie et souhaite aujourd’hui sensibiliser un maximum de personnes sur les bienfaits de la pratique sportive: "Ce que je conseille à toutes les personnes atteintes de cancer ou d’une autre maladie lourde, c’est de se remettre au sport le plus vite possible. Ça vous sauve vraiment la vie!"