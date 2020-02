PHOTOS. Parterre de stars à Los Angeles pour fêter le 60e Festival de télévision de Monte-Carlo

C’est cette année que se déroulera la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo, le plus ancien événement dédié aux créations de la petite lucarne.

Une année spéciale. Pour célébrer un tel événement, mercredi soir, il fallait des légendes. Le lieu, d’abord.

"Le choix de la ville de Los Angeles était naturel pour la tenue de cette soirée de célébration de notre festival, tant elle représente le cœur d’une industrie qui rayonne à travers le monde. Créé en 1961 par mon père, le prince Rainier III, le Festival de télévision de Monte-Carlo célèbre l’excellence de la production internationale télévisuelle. Nos amis américains ont toujours été fidèles et présents à Monaco et je suis certain que nous aurons le plaisir de les accueillir en nombre en juin prochain", a déclaré le prince Albert II, présent pour cette célébration qui s’est déroulée au Sunset Tower Hotel.

Un lieu mythique inauguré en 1929, sur le non moins mythique Sunset boulevard, icône art déco de la cité des Anges, et décor de la série Lucifer, dans laquelle le diable installe son night-club. Tout un programme.

Prestigieux anciens et nouvelle génération

Le casting, ensuite. Jane Seymour (Dr Quinn, Femme médecin), Joan Collins (Dynastie), Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Linday Grey et Patrick Duffy (Dallas)… Des légendes du petit écran.

Et aussi le casting de Shadow Play, nouvelle série qui sera diffusée en avant-première mondiale, juste après la cérémonie d’ouverture du 60e Festival, le 19 juin prochain.

Joint hier par téléphone, Laurent Puons, directeur du festival, avait de la peine à cacher sa gratitude envers les invités et son équipe : "C’était une très belle soirée. Il y avait beaucoup de professionnels du métier, et un vrai parterre de stars. Cela montre tout l’intérêt qu’ils portent à notre événement. C’est quelque chose dont je suis très fier."