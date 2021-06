Yannick Jadot (EELV): "La décision de Jean-Laurent Félizia de ne pas se retirer est une erreur politique"

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a assuré dimanche soir sur LCI que son parti "prendra[it] ses responsabilités" afin de "garantir qu'il n'y ait pas de victoire du Rassemblement National" à l'issue du second tour des élections régionales.

Au sujet de la décision de Jean-Laurent Félizia, le candidat de l'union des gauches et des écologistes en Paca, de ne pas se retirer au second tour (il a été crédité de 15% des voix), il a déclaré : "C'est une erreur politique. La situation n'est pas satisfaisante au regard du risque de victoire du RN. C'est une décision locale que je ne soutiens pas". Avant d'ajouter : "On ne peut pas prendre le risque que Thierry Mariani, l'ami du Boucher de Damas, dirige une région. On a encore quelques heures avant le dépôt des listes. J'appelle mes amis écologiques de Paca à revenir sur cette décision"

Le député européen avait toutefois jugé plus tôt que "les sondeurs se sont quand même assez largement plantés", notamment en région Paca, où la liste RN de Thierry Mariani n'a finalement qu'une courte avance sur celle de Renaud Muselier, et qu'il aurait fallu "évaluer" la situation avant tout retrait de liste.