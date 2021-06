Trois colistiers de Noël Chuisano (DLF) appellent à voter pour Thierry Mariani

"Debout La France ne donne pas de consigne de vote à ses électeurs qui restent libres de leur choix". Tel est le communiqué publié par Noël Chuisano, mardi 22 juin , après que sa liste a obtenu 2,18% des voix au premier tour des régionales. Jeudi 24 juin, certains de ses colistiers sont sortis de leur réserve. Et ont appelé à voter pour Thierry Mariani.



Erik Tamburi, 7e sur la liste de Chuisano dans le Var et conseiller municipal à Six-Fours, précise : "Ce n’est pas pour un parti que je [me prononce], mais pour Thierry Mariani que les élus de droite dans la région – dont je suis – connaissent bien. En tant que gaulliste, celui-ci me rassure et j’espère beaucoup dans son élection. [...] La magouille électorale de M. Muselier avec ses nouveaux amis de LREM, et depuis deux jours de la gauche, m’écœure."

Francesco Lio, 23e sur la liste du Var, ex-délégué d’Anticor, renchérit : "Ne souhaitant pas soutenir LREM et les sous-marins de LR, je veux voter pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants." Une position partagée par Chantal Lopez, 3e sur la liste du Var, qui martèle : "J’aime mon pays, j’aime ma région. Pour cette raison, je refuse de la laisser entre les mains de ceux qui sont en train de les détruire. [...] Encore une fois, on veut nous faire voter par défaut. Arrêtons d’accepter, arrêtons d’être des moutons. Je ferai un vote souverainiste et à droite ; je voterai pour M. Mariani."