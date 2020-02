"Sur la route des municipales". A Tende, la galère ferroviaire au cœur des débats

Pourtant, dans la commune la plus étendue des Alpes-Maritimes, c’est d’abord un sentiment de liberté qui étreint le visiteur. L’appel de la forêt enivre, les monts émerveillent, la rivière Roya coule des jours paisibles... Et les municipales se préparent en coulisses. Il n’y en a pas eu si souvent: Tende est devenue française le 16 septembre 1947. Cette date offre son nom à l’avenue principale, où se dresse le monument aux Morts érigé au temps des Italiens.

"Tende, c’est bien... à part pour les transports", résume Christine Ferrua, 56 ans, croisée au pied de la statue avec sa fille Laetitia."Il faudrait plus de trains. On n’en a que deux par jour pour Nice. Sinon, on est obligé de prendre le car. Et si on descend à Breil, on n’a pas le car qu’il faut..." Nous y voilà: après les tracas routiers, les galères ferroviaires.

"Le train": c’est le sujet n°1 sur les lèvres tendasques. Ici, on ne parle pas des trains qui arrivent en retard. Mais des trains qui n’arrivent plus, ou presque plus.

Voilà des années que les citoyens tentent de sauver cette ligne Nice-Breil-Cuneo, dont la SNCF a réduit la voilure et la vitesse. "Il faut une heure pour faire 22 km. ça a empiré!", s’exclame Jean-Marc Baldi, 53 ans, cogérant du bar des Sports. "On ne peut pas se satisfaire d’un train qui va deux fois moins vite que dans les années 80. à l’époque du TGV, on se dit qu’il y a un problème..."



Manque de volonté d’investir pour relancer la machine ? Effet collatéral de la convention de Rome de 1970, qui définit les rôles respectifs de la France et l’Italie dans l’entretien de la ligne? Volonté délibérée de laisser mourir à petit feu la ligne Nice-Cuneo ? Quoi qu’il en soit, beaucoup refusent de s’y résoudre. En témoigne la chaîne humaine tissée le 7 décembre dernier.