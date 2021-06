Régionales en Paca: Félizia seul contre le reste de la gauche, le point sur le pataquès au soir du 1er tour

Plusieurs barons de gauche française ont critiqué avec véhémence la décision du candidat en Paca, arrivé troisième lors du premier tour des élections régionales, de se maintenir au second tour, alors que la liste RN est arrivée en tête et pourrait l'emporter. On fait le point sur ce pataquès de la soirée du premier tour.

Le Rassemblement écologique et social, liste d'union de la gauche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, va se maintenir au second tour des élections régionales face aux listes Rassemblement National et Les Républicains, a annoncé son chef de file, l'écologiste Jean-Laurent Félizia, crédité de 15% des voix. "Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé de maintenir la voix de la gauche", a annoncé, sous des applaudissements nourris, le conseiller municipal du Lavandou. Mais même au sein de sa propre liste, les voix dissidentes se sont fait entendre très rapidement. Alexandre Latz, le candidat du mouvement Place publique dans le Var, s'est désolidarisé du choix de Jean-Laurent Félizia en annonçant se retirer. J étais candidat sur la liste de JL Felizia, ça sera sans moi. @placepublique_ Assumons la défaite, seule façon de construire une offre politique crédible. — alexandre latz (@LatzAlex) June 20, 2021 La décision fait également grincer des dents chez Europe Ecologie les Verts (EELV) et, plus largement, dans toute la gauche. Les barons des deux partis ont appelé comme un seul homme le candidat local à revenir sur sa décision très rapidement. "Pour ma part, je ne soutiens pas cette décision, il y a un risque en Paca" de victoire du RN, a déclaré sur BFMTV l'eurodéputé Yannick Jadot, tout en estimant que c'est aux leaders locaux de décider. "Ca ne me convient pas du tout. Il y a un vrai risque du RN et c'est une question de dignité dans ces cas-là, de se retirer", a de son côté déclaré le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, sur France 3 et sur Twitter. Thierry Mariani a des réserves de voix (DLF et Ligue du sud) donc le risque qu'il gagne la région #PACA est réel. @FeliziaJean doit se retirer pour ne pas que 5 millions d'habitants subissent les politiques racistes et anti sociales d'un conseil régional #RN pic.twitter.com/YwLrL09wTI — Éric Piolle (@EricPiolle) June 20, 2021 "Au second tour, nous aurons un adversaire et un ennemi" La pression mise sur Jean-Laurent Félizia a continué de monter tout au long de la soirée. Olivier Faure, le patron du PS, a aussi appelé sur le réseau social au retrait de la liste du candidat de gauche. "J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par Jean-Laurent Félizia. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême-droite", a-t-il tweeté. J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par @FeliziaJean. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême-droite. #PACA #regionales2021 — Olivier Faure (@faureolivier) June 20, 2021 Des instructions qui, pour le moment, ne semblent pas ébranler le candidat arrivé troisième dans notre région. "Au second tour, nous aurons un adversaire, le candidat sortant, et un ennemi, le RN", a martelé ce dernier, sans citer ni Renaud Muselier ni Thierry Mariani dans son discours. Le chef de file du Rassemblement écologique et social, crédité de 15 à 16% au premier tour selon les estimations des instituts de sondage, a justifié ce maintien par le fait qu'avec les voix de Jean-Marc Governatori, chef de file de Cap Ecologie (5,5%), Renaud Muselier "devrait être en position de l'emporter sans avoir à chercher d'alliance artificielle".