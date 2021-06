"Pour moi, rien n'est perdu", Thierry Mariani combatif avant le second tour

On aurait tort de l’imaginer abattu. Même s’il n’est pas monté aussi haut que le prédisaient les sondages, avec 36,38 % des suffrages, Thierry Mariani est arrivé largement en tête au premier tour des régionales (1). Le chef de file du Rassemblement national est convaincu que la mobilisation de ses partisans, dimanche, lui offrira la victoire.

Vous justifiez votre score, moins élevé que prévu, par l'abstention. Comment expliquez-vous que vos électeurs se soient moins déplacés ?

Nos électeurs sont déçus parce que, souvent, rien ne change. Depuis des années, ils ont l’impression que leur vote ne sert à rien. Le message qu’on leur fait passer, c’est que cette fois, leur voix peut être vraiment utile – car on peut gagner la Région.

Vous êtes déçu par votre résultat de dimanche ?

Nous faisons moins bien que le prévoyaient les sondages, mais c’est également le cas pour Renaud Muselier. Et nous avons des points extrêmement satisfaisants. Par exemple, à Nice, nous avons progressé de 6 % par rapport à 2015. Christian Estrosi, l’un des soutiens les plus fervents d’Emmanuel Macron, l’homme qui a peut-être entraîné Renaud Muselier dans cette aventure, est battu dans sa propre ville !

Pensez-vous que le passé de vos proches collaborateurs, Philippe Vardon et Frédéric Boccaletti, a pu influer sur votre score ?

Pas du tout. Les Niçois connaissent bien le parcours de Philippe Vardon. Ils savent aussi que c’est un combattant déterminé. [Soupir] On est dans une hypocrisie savoureuse. Christian Estrosi lui a envoyé plusieurs messages pour le féliciter. Mais ça, c’était avant...

Avez-vous douté du retrait de Jean-Laurent Félizia ?

Oui. Franchement, ça semblait trop beau ! [Rires] Soyons honnêtes, il ne nous paraissait pas de taille à résister aux pressions parisiennes. Il y a six ans, Christophe Castaner a mis deux heures à se retirer ; M. Félizia a mis une journée.

Vous dénoncez des « alliances contre-nature » : vous estimez que Muselier aura les mains liées en cas de victoire ?

Il a déjà les mains liées, parce qu’il a trente-huit soutiens LREM sur sa liste. Ensuite, je ne sais pas exactement quels sont les accords qui ont été passés. Le maire de Nice veut « faire de la place à la gauche en cas de victoire ». Ça veut dire quoi ? Leur donner des moyens matériels pour exister politiquement ? Subventionner certaines associations comme SOS Méditerranée (2) ? Tout ça est un peu obscur.

Le mandat précédent, pourtant, semble montrer l'inverse : la droite a gouverné seule de 2015 à 2021…

La Région a tout de même subventionné un concert pour SOS Méditerranée. Cette fois-ci, Muselier a peut-être concédé des choses plus concrètes.

Vous avez déclaré mardi matin sur RTL : « Je ne vais pas chercher les socialistes, communistes, les écolos dingos ». Qui visez-vous par ce dernier terme : Félizia ou Governatori ?

Je vise tous ces écologistes qui font la chasse à l’arbre de Noël ou à la crèche, qui n’aiment pas le Tour de France, qui font de l’écologie radicale et qui sont en réalité des anciens gauchistes convertis en vert.

Le terme « gauchiste » s’applique assez mal à Jean-Marc Governatori…

Je le connais mal. Mais j’ai noté que Christian Estrosi, il y a plusieurs semaines, a dit qu’il faudrait lui laisser de la place.

Vous vous battez évidemment pour gagner. Mais en cas de défaite, siégerez-vous au conseil régional alors que vous êtes également député européen ?

Le conseil régional, ce n’est pas le même emploi du temps que le Parlement européen – surtout quand on est dans l’opposition. Donc, dans tous les cas, j’assisterai aux séances.

Selon vous, qu’est-ce qui va faire pencher la balance dimanche ?

Les abstentionnistes, c’est clair ! Pour moi, s'ils se mobilisent, rien n’est perdu.

1. Renaud Muselier est en deuxième position avec 31,91 % des voix, devant Jean-Laurent Félizia (16,89 %) et Jean-Marc Governatori (5,28 %).

2. SOS Méditerranée est une association civile et européenne de recherche et sauvetage en haute mer, créée le 9 mai 2015, qui vient notamment en aide aux migrants.