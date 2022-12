Les conseillers nationaux pressent l'Etat sur la question de la mobilité intra-muros à Monaco

Des échanges toujours vifs mais...

"L’heure est désormais aux choix. Nous attendons des réponses claires du gouvernement." Tel est le message à nouveau martelé par le Conseil national ce lundi face à l’urgence des questions relatives au logement et à la mobilité.

"La gestion publique se heurte toujours à des situations difficiles et à des demandes parfois contradictoires, il convient de trouver le bon équilibre", a rappelé le Ministre d’État, assurant le "respect" du gouvernement envers les élus. "Là où le Conseil national voit parfois un manque de transparence, le gouvernement voit souvent la nécessité de prendre le temps de disposer de données vérifiées et validées, issues d’analyses objectives. Les solutions sur des sujets tels que le logement ou la mobilité ne se trouvent pas en un simple claquement de doigts."

La réponse de la présidente du Conseil national ne s’est pas fait attendre. "Le Conseil national a prouvé à de multiples reprises et l’a encore fait mercredi dernier : il répond présent lorsque l’intérêt de la Principauté est en jeu. [...] Il entend que la réciproque soit vraie. C’est aussi cela le pas vers l’autre. [...] Que chacun de nous réponde présent et nous avancerons encore et mieux ensemble. Notre lecture de la Constitution est saine. S’il y a des frictions il faut qu’elles soient constructives. S’il y a des désaccords, alors nous pouvons ou non voter, c’est vrai. Mais c’est un fonctionnement sain pour notre régime : celui de la monarchie constitutionnelle que nous entendons tous et toutes protéger."

Le Ministre d’État s’est dit "conscient de la nécessité d’améliorer le fonctionnement actuel". En ce sens, il a proposé au Conseil national de "rétablir le comité de suivi des procédures législatives qui avait été créé dans ce but en 2009". "Comme nous en avons convenu, je propose de prévoir des rencontres régulières avec le Conseil national qui nous permettraient de nous accorder sur les priorités législatives à venir et leur éventuel calendrier d’examen."