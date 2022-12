Projets abandonnés et retards dans les chantiers: Manquera-t-on d'appartements pour les Monégasques dès 2024?

Et voilà la politique de logement qui continue à faire parler d’elle...

"Depuis 2018, le volume du Budget a augmenté de près de 65%, et, mis à part l’année 2020, celle où le Covid a frappé, notre budget a systématiquement été en excédent durant les cinq dernières années. Ce simple fait est, en soi, une réussite, puisque, dans le même temps, la Principauté a poursuivi ses très importants investissements structurels, au premier titre desquels, ceux pour le logement de nos compatriotes."

Et les bons chiffres de Monaco, qui s’inscrivent de surcroît dans la durée, auraient de quoi faire pâlir d’envie plus d’un pays en quête de croissance.

Mais les élus s’inquiètent des projets abandonnés et des retards dans les chantiers.

Le rapporteur note tout de même que l’État se donne largement les moyens pour que les nationaux puissent être logés dans leur pays. "Les dépenses d’Équipement et d’Investissement représentent la part la plus importante de nos dépenses publiques, au sein desquelles, les investissements consacrés au logement des Monégasques totalisent près de 236 millions d’euros, soit environ 28% (...)."

Avec la présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, et le ministre d’État Pierre Dartout, le Conseil national a démarré lundi soir par l’étude du projet de loi sur le Budget primitif 2023.

Et Balthazar Seydoux de pointer du doigt le projet de reconstruction du Bel Air qui aura trois ans de retard sur la livraison. Outre le décalage sur le planning des créations de logements, le vice-président insiste sur les coûts engendrés.

"L’État paie plus de 6 millions d’euros par an pour prendre en charge le relogement des anciens locataires durant toute la durée des travaux, soit encore au moins pour trois exercices budgétaires. Cette décision prématurée de relogement, qui aurait fait économiser au moins 12 millions d’euros à l’État, et dont les anciens résidents de l’immeuble se seraient sans doute passés, est un exemple de ce que le Conseil national considère comme une mauvaise gestion de nos finances publiques."

Concernant Testimonio II bis (également appelé Tour Réséda), dont une surélévation de 5 étages vient d’être décidée (soit 30 appartements en plus), "les élus ont (...) demandé au gouvernement qu’un récolement partiel puisse être effectué, et donc de livrer la plus grande partie des appartements initialement prévus dès que ceux-ci seront achevés, sans attendre la fin des travaux de la surélévation."

Le Conseil national presse le gouvernement. Mais la politique se heurte à la réalité. "Après avoir consulté le constructeur et l’architecte, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir assurer une entrée dans les lieux en toute sécurité avant l’aboutissement de la surélévation. Nous parlons toutefois d’un décalage de trois mois", souligne le ministre d’État Pierre Dartout.