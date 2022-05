Indépendance énergétique, intégration de l'Ukraine dans l'UE, révision des traités... Ce qu'il faut retenir du discours de Macron à Strasbourg

Une Europe forte et unie face à la Russie de Poutine. C'est peu ou prou le message d'Emmanuel Macron adressé aux parlementaires à Strasbourg, ce lundi 9 mai. Avant d'aller à Berlin rencontrer Olaf Scholtz, le chancelier allemand, le chef de l'Etat a fait une halte en Alsace en cette "Journée de l'Europe" à l'occasion de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

L'occasion pour lui de faire le point sur les priorités de l'Union Européenne pour les années à venir. Evoquant tour à tour la guerre en Ukraine, les traités de l'UE ou encore la santé et la défense, Emmanuel Macron a balayé largement les sujets. Voici ce qu'il faut en retenir.

Construire une Europe plus forte et plus souveraine

Il a démarré son allocution par le "choix de la France" pour l'Europe, évoquant ainsi son élection face à Marine Le Pen. "La France a une nouvelle fois fait le choix de l'Europe", a-t-il déclaré, évoquant son souhait de "construire une Europe plus forte et plus souveraine". Une Europe qui selon lui, est "unie" et synonyme de paix, face à une Russie belliqueuse. "Aujourd'hui, en ce 9 mai, la liberté et l'espoir en l'avenir ont le visage de l'Union européenne. C'est au nom de cette liberté et de cet espoir que nous continuerons de soutenir l'Ukraine, son président et tout le peuple ukrainien", a-t-il affirmé.

Mais cette liberté est conditionnée à "notre indépendance", a-t-il estimé. Une allusion à peine voilée à la dépendance de l'UE aux ressources énergétiques russes. "Nous devons investir davantage dans les énergies vertes", a poursuivi le chef de l'Etat.

Vers une modification des traités?

Emmanuel Macron s'est aussi déclaré "favorable" à une "révision des traités" de l'Union européenne, en proposant que les dirigeants des 27 en discutent à leur sommet de juin.

"Il faudra réformer nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du parlement européen et je l'approuve", a déclaré le président français devant le Parlement européen, pour son premier discours sur l'Europe depuis sa réélection et l'offensive russe en Ukraine. Reste que cela ne sera pas chose aisée.

Treize des 27 pays de l'UE s'opposent au lancement d'une procédure pour changer les traités européens, souhaitée par le Parlement européen, le président français Emmanuel Macron et la cheffe de la Commission Ursula von der Leyen pour rendre l'Union plus efficace. "Nous ne sommes pas en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant à lancer" une telle procédure, écrivent ces pays, dont la Pologne, la Roumanie et la Finlande, selon un texte diffusé lundi sur Twitter par la Suède, également signataire.

Les pays opposés pointent le risque d'une "perte d'énergie" et estiment qu'une révision des traités "n'a jamais été un objectif" de la Conférence. "Nous avons déjà une Europe qui fonctionne" comme l'ont montré la pandémie de Covid-19 et la réponse à l'invasion russe en Ukraine et "nous ne devons pas nous précipiter pour faire des réformes institutionnelles", mettent-ils en garde. Les propositions des citoyens "ne doivent pas être instrumentalisées", ajoutent-ils. Le texte a également été signé par le Danemark, Malte, la République tchèque, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, et les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

Une communauté politique européenne "pour accueillir l'Ukraine"

Outre cette proposition faite par le chef de l'Etat, ce dernier a appelé à la création d'une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine, en parallèle d'une procédure d'adhésion à l'UE qui prendrait "des décennies". "Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération", a déclaré Emmanuel Macron qui a souligné que l'Ukraine, envahie par la Russie, était déjà "membre de cœur de notre union".

Accueillir l'Ukraine et ménager la Russie semble être ainsi la ligne d'Emmanuel Macron. Ce dernier a assuré que pour mettre fin à la guerre menée en Ukraine par l'armée russe, la paix devra se construire sans "humilier" la Russie. "Nous aurons demain une paix à bâtir, ne l'oublions jamais. Nous aurons à le faire avec autour de la table l'Ukraine et la Russie (...) Mais cela ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation", a déclaré le président français au cours d'une conférence de presse au Parlement européen.