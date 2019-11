Face au développement des nouveaux modes de transports, le gouvernement de Monaco affirme que "Toutes les options sont sur la table"

C’est le prince Albert II qui le dit: "On se félicite tous du succès de MonaBike, qui répond à une demande forte et repose sur un service efficace. Il participe aussi à réaliser notre objectif de réduire de 20% la circulation automobile à l’horizon 2030. Cela suppose une réelle prise de conscience de chacun sur ses déplacements. La voiture, tout le temps, n’est pas la solution. Les transports en commun, les vélos, la marche, sur un petit territoire, sont des modes à privilégier."

C’est tout l’enjeu de la grande réunion de concertation qui s’est tenue vendredi et qui débouchera sur une nouvelle réglementation, début 2020. Les deux conseillers-ministres concernés s’en expliquent ici.

Pourquoi cette concertation?

Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme: La mobilité est une priorité à Monaco. Nous travaillons sur tous les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la fluidité du trafic routier, intra muros et pour accéder à la Principauté. Le lancement de MonaBike, en juillet dernier, rencontre un succès tellement considérable que nous nous interrogeons aujourd’hui sur les nécessaires mesures de sécurité à prendre. Nous avons donc décidé de rencontrer différents acteurs et utilisateurs, afin de recueillir un très large éventail d’avis et de déterminer les mesures à mettre en œuvre. L’idée est de définir une politique nationale de mobilité qui convienne à notre territoire, ses rues étroites, son périmètre contraint.

Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur: On sent bien que tous ces nouveaux outils de mobilité douce, le vélo en premier lieu, mais aussi la trottinette qui fait son apparition sur l’espace public, ainsi que d’autres objets plus atypiques comme les gyropodes, posent des problèmes de partage de l’espace public avec les piétons.

La réflexion est donc large ?

M.-P.G.: Toutes les options sont posées sur la table. Sur les équipements à rendre obligatoires ou pas pour les cyclistes, sur les limitations de vitesse des vélos et des trottinettes, sur l’âge des utilisateurs, tout est ouvert. Le partage de la voirie, l’aménagement des voies de circulation, la possibilité ou pas pour les vélos de circuler dans les couloirs de bus, tout va être abordé de manière transparente afin d’étudier les avantages et inconvénients de chacune des mesures qui pourraient être mises en place. Celles que nous retiendrons devront répondre aux deux impératifs de mobilité et de sécurité.

P.C.: Pendant des années, on a conçu des villes autour de la voiture. Aujourd’hui, nous devons l’imaginer avec des outils alternatifs.

La trottinette reste pourtant interdite à Monaco…

M.-P.G.: Il faut que cela évolue.

P.C. : On sent bien qu’il faut en réguler l’usage. L’interdire n’est plus raisonnable. On se fait déborder par la réalité et c’est un outil de déplacement bien adapté à la taille de la Principauté. Nous devons mettre en place une régulation de cet usage. Cela fait partie de la concertation.

Avez-vous déjà verbalisé des utilisateurs de trottinette?

P.C.: Aucune contravention n’a été dressée pour ça.

M.-P.G.: Cet usage s’est imposé à nous en très peu de temps. On voit le développement dans le pays voisin. On doit très rapidement mettre en place une réglementation sur l’usage des trottinettes. On ne peut pas continuer à fermer les yeux.

Et les gyropodes?

M.-P.G.: Il n’existe aucune réglementation sur le gyropode non plus. Tous les modes de transports alternatifs devront être englobés dans une nouvelle réglementation.

P.C.: La vitesse de déplacement de ces objets sera à prendre en considération. Une trottinette ou un vélo se déplaçant trop lentement par rapport aux voitures est source de danger. Une trottinette ou un gyropode roulant trop vite sur des espaces partagés avec les piétons également.

Sur quoi va déboucher cette concertation?

M.-P.G.: Les discussions vont dessiner la future politique de la mobilité alternative en principauté de Monaco. On arrive sans idées préconçues. La concertation va aboutir à une réglementation qui sera rapidement mise en œuvre. Il faut aller vite.

Quand?

P.C.: Il faudrait que ce soit fait en début d’année 2020.

Cela nécessitera une loi?

P.C.: Non, c’est du texte réglementaire pour adapter le Code de la route.

M.-P.G.: La réglementation passera par une Ordonnance souveraine.

Invités à donner leur avis